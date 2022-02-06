Економіка

14:52 06.02.2022

Завдяки Угоді про вільну торгівлю між Києвом і Анкарою 95% українських товарів ввозитимуться до Туреччини без сплати мит - Шмигаль

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Завдяки Угоді про вільну торгівлю між Києвом і Анкарою 95% українських товарів ввозитимуться до Туреччини без сплати мит - Шмигаль

Завдяки Угоді про вільну торгівлю, яка була підписана між прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і міністром торгівлі Туреччини Махмедом Мушем цього тижня, 95% українських товарів будуть ввозитися до Туреччини без сплати мит, повідомив глава українського уряду.

"Цього тижня Україна і Туреччина уклали історичну угоду про вільну торгівлю. Шлях до підписання тривав близько 20 років. Тепер 95% українських товарів будуть ввозитися на територію Туреччини без сплати мита, завдяки чому український бізнес буде економити від 10 млрд грн щорічно", - написав Шмигаль у Фейсбуці в неділю.

За його словами, угода, насамперед, позитивно вплине на розвиток української промисловості та машинобудування.

"Вона також захищає інтереси сторін: наприклад, Україна залишила за собою право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту", - наголосив глава уряду.

Теги: #туреччина #звт #шмигаль
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