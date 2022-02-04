Економіка

15:27 04.02.2022

Зростання ВВП України в IV кв.-2021 прискорилося до 5,9% - Держстат

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Зростання ВВП України в IV кв.-2021 прискорилося до 5,9% - Держстат

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в четвертому кварталі 2021 року зріс на 5,9% порівняно з четвертим кварталом 2020 року після зростання на 2,7% у третьому кварталі, таку попередню оцінку опублікувала Державна служба статистики у п'ятницю.

За її даними, порівняно з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактора) ВВП збільшився на 1,8%.

Як повідомлялося, в 2020 році українська економіка впала на 4%, зокрема в четвертому кварталі того року – на 0,5%.

У першому кварталі 2021 року Держстат зафіксував спад української економіки на 2,2%, після чого в другому і третьому кварталах вона зросла відповідно на 5,7% і 2,7%, причому обидва рази Держстат поліпшував попередню оцінку на 0,3 процентного пункту.

Нацбанк оцінив зростання ВВП України в цілому за 2021 рік у 3%, тоді як, на думку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, він перевищив цей показник.

Теги: #ввп #зростання
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