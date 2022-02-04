Україна планує в лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу - глава Міненерго

Україна має намір у лютому імпортувати з Угорщини 130 млн куб. м газу, загалом має гарантовані потужності для імпорту з урахуванням зі Словаччини обсягом 50 млн куб. м газу на добу.

"На лютий заплановано імпорт з Угорщини близько 130 млн куб.м газу. Ці обсяги можуть бути збільшені. Отже, цей маршрут уже працює", – повідомив Галущенко на брифінгу в п'ятницю.

При цьому він назвав дуже важливим, що збільшилися гарантовані потужності для імпорту в Україну, зокрема, зі Словаччини до 42 млн куб. м на добу, а гарантований обсяг імпорту з Угорщини було встановлено розміром 8 млн куб. м на добу.

"Україна має наразі гарантовані потужності для імпорту газу 50 млн куб. м на добу, що достатньо, щоб наповнити сховища до наступного опалювального сезону", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, глава ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон 1 лютого повідомив, що Україна вперше у своїй історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини.

За його словами, раніше ГТС України могла працювати тільки в напрямку Угорщини, але після здійснених технічних заходів було створено можливість транспортування газу в обох напрямках.