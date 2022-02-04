"Нафтогаз" може імпортувати в лютому близько 300 млн куб. м газу - глава Міненерго

НАК "Нафтогаз України" планує імпортувати в лютому близько 300 млн куб. м газу, повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Нафтогаз" розпочав (імпорт - ІФ). Ідеться про близько 300 млн куб. м на лютий. Напрямки - Угорщина, Словаччина та Польща", - сказав він на прес-конференції в Києві у п'ятницю.

Як повідомлялося з посиланням на дані "Оператора ГТС України", імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився в 6,2 разу (на 13,34 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком – до 2,56 млрд куб. м.

У січні постачання становили 0,439 млрд куб. м, у лютому – 0,029 млрд куб. м, у березні – 0,008 млрд куб. м, у квітні – 0,077 млрд куб. м, у травні – 0,008 млрд куб. м, у червні – 0,09 млрд куб. м, у липні – 0,498 млрд куб. м, у серпні – 0,567 млрд куб. м, у вересні – 0,665 млрд куб. м, у жовтні – 0,155 млрд куб. м, у листопаді – 0,012 млрд куб. м, у грудні – 0,015 млрд куб. м.

Імпорт переважно здійснювався віртуальним реверсом (backhaul), а його частка в загальному обсязі постачань за підсумками 2021 року становила 89%.