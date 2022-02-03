ЄІБ занепокоєний ескалацією конфлікту з боку РФ, але зберігає проєкти в Україні без змін

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) занепокоєний ескалацією конфлікту з боку Росії, але зберігає проєкти в Україні без змін, повідомив голова представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон.

"Ми дуже занепокоєні ескалацією, яка спостерігається з боку РФ і продовжуємо за цим уважно стежити. Проте на сьогодні у нашій діяльності нічого не змінилося, все, як і раніше. Це (ескалація – ІФ) не має жодних наслідків на наші проєкти", – сказав він під час щорічної онлайн-конференції "ЄІБ в Україні" у четвер.

За словами голови представництва ЄІБ в Україні, основними викликами для української економіки є загроза воєнних дій, стримування інфляції, реформування судової системи та продовження реформ у сфері корпоративного управління у держсекторі.