Економіка

10:17 03.02.2022

Литовські залізниці оцінюють можливість транзиту через Польщу після закриття маршрутів через Білорусь

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Литовські залізниці оцінюють можливість транзиту через Польщу після закриття маршрутів через Білорусь

Lietuvos gelezinkeliai (LTG, "Литовські залізниці") оцінюють можливості транспортування вантажів до Європи через Польщу після того, як Мінськ повідомив про заборону транзиту залізничних вантажів, що надходять із Литви, йдеться у повідомленні LTG.

Компанія з вантажоперевезень LTG Cargo, що входить до групи, і раніше займалася розвитком альтернативних вантажних коридорів через Польщу для різних міжнародних маршрутів, здійснюючи диверсифікацію своєї діяльності, йдеться в повідомленні LTG.

Цього року компанія планувала перевести через Білорусь до 0,9 млн тонн нафти та нафтопродуктів, а також майже 0,5 млн тонн добрив.

"Наразі ми інформуємо клієнтів, які зацікавлені в транзиті цих вантажів через Білорусь. Ми активно працюватимемо з ними, щоб знайти вихід із ситуації", - наведено в пресрелізі слова генерального директора LTG Егідіюса Лазаускаса.

Зазначається, що для розробки та запуску альтернативних маршрутів через польську територію "важливо буде оцінити такі аспекти, як протяжність та тривалість маршруту, процеси організації маршруту в Польщі, зміни у складі рухомого складу через різну ширину колії тощо".

LTG також підтвердила отримання повідомлення від ради із залізничного транспорту СНД про заборону, впроваджену Білоруськими залізницями.

Як повідомлялося, Білорусь з 7 лютого впроваджує заборону на залізничний транзит залізничним транспортом нафтопродуктів, хімічних і мінеральних добрив, що прямують із Литви.

Теги: #залізниця #литва #білорусь
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