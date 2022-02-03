Економіка

09:48 03.02.2022

Зростання цін на енергоносії призвело до кризи ресторанного ринку в Україні

2 хв читати
Зростання цін на енергоносії призвело до кризи ресторанного ринку в Україні

Зростання цін на енергоносії призвело до кризи ресторанного ринку в Україні, повідомила співзасновник Національної ресторанної асоціації України Ольга Насонова агентству "Інтерфакс-Україна".

"Хоча ми всі очікували складнощів з опалювальним сезоном, але платіжки за комунальні послуги виявилися шоком для багатьох. Заклади площею понад тисячу кв. м змушені платити 500-800 тис. грн на місяць за електрику та газ. Торік у холодні місяці цифри були вдвічі нижче. Як підсумок - дуже багато хто задумався про переїзд, продаж або просто закриття закладів", - повідомила вона.

За словами Насонової, підвищена в рази плата за енергоносії вдарила і у великі, і невеликі формати закладів, аж до кав'ярень.

"Особливо складно ресторанами та кафе в центрі, де висока орендна плата, до того ж найчастіше прив'язана до долара. Ще один фактор - зростання зарплат, у середньому за 2021 рік вони були підвищені на 30%. Як результат - багато закладів наразі працюють на межі рентабельності", - повідомила співзасновник ресторанної асоціації.

З її слів, щоб утримати ситуацію, ресторатори вже почали підвищувати ціни.

"Приблизно на 15-20% зросли ціни з листопада. Таке підвищення було б непомітним за рік, але за два місяці - це непопулярний, але вимушений захід", - констатувала Насонова.

Є декілька варіантів розвитку ситуації найближчим часом. Частина закладів у центрі неминуче закриється, решта переформатується.

"Йдеться не лише про Київ. Навіть у Львові вже є в центрі порожні місця під ресторани", - повідомила Насонова.

Вона виділила декілька трендів: зміна формату на центральних вулицях міст зі зменшенням площі; активне відкриття у спальних районах, де нижча орендна плата; витіснення локальних точкових брендів мережевими закладами.

"У мережевих закладів вищий запас міцності, вони можуть підтримувати роботу флагманського ресторану в окремій локації в центрі за рахунок обігу всієї мережі. У "одноосібників" такої можливості немає", - пояснила Насонова.

Вона припустила, що можуть бути такі варіанти розвитку подій: розміщення на фудхолах (у ТРЦ або у форматі ярмарків) або переорієнтування на вищий ціновий сегмент.

"Вимушена прогнозувати, що демократичні, доступні більшості ресторани зникатимуть. У центрі переважно залишаться мережеві та високомаржинальні ресторани, бари та кав'ярні, а також преміум-сегмент", - прогнозує Насонова.

Створена у 2021 році Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) на лютий 2022 року об'єднує понад 50 учасників, 450 ресторанів та кафе.

 

 

Теги: #ціни #енергоносії #тарифи #нрау #ресторан
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:32 31.01.2022
Тарифи на електроенергію "вбивають" українську промисловість - депутат Кулініч

Тарифи на електроенергію "вбивають" українську промисловість - депутат Кулініч

14:08 28.01.2022
НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

НБУ підвищив прогноз ціни газу на 2022 рік на 80,2% та нафти на 10,7%

19:45 24.01.2022
Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не підвищаться

Тарифи на тепло і гарячу воду до кінця опалювального сезону не підвищаться

19:53 17.01.2022
Високі ціни на енергоресурси можуть зберігатись тривалий час

Високі ціни на енергоресурси можуть зберігатись тривалий час

12:47 14.01.2022
Тимошенко закликала владу вжити заходів щодо стримування цін і тарифів для населення та промисловості

Тимошенко закликала владу вжити заходів щодо стримування цін і тарифів для населення та промисловості

16:41 13.01.2022
Ціна електроенергії в країнах Балтії в грудні сягнула рекорду через морози

Ціна електроенергії в країнах Балтії в грудні сягнула рекорду через морози

07:41 13.01.2022
Влада Швеції вважає дії РФ на європейському ринку однією з причин високих цін на енергію в країні

Влада Швеції вважає дії РФ на європейському ринку однією з причин високих цін на енергію в країні

16:46 11.01.2022
Зростання цін виробників в Україні у 2021 р. прискорилося в 4,3 разу й сягнуло 62,2% - Держстат

Зростання цін виробників в Україні у 2021 р. прискорилося в 4,3 разу й сягнуло 62,2% - Держстат

12:34 08.01.2022
Тарифи на комунальні послуги в Казахстані не будуть підвищуватися до середини літа

Тарифи на комунальні послуги в Казахстані не будуть підвищуватися до середини літа

09:50 06.01.2022
Казахстан на 180 днів запроваджує держрегулювання цін на бензин, дизпальне та скраплений газ

Казахстан на 180 днів запроваджує держрегулювання цін на бензин, дизпальне та скраплений газ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

Єврокомісія схвалила виділення нової макрофіндопомоги Україні на EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

Литовські залізниці оцінюють можливість транзиту через Польщу після закриття маршрутів через Білорусь

США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

Енергоринок ЄС має бути готовим до ускладнення геополітичної ситуації

Обвинувачення ГЗК у недоплаті податків ґрунтуються на різних підходах до ренти, у компаній хороші шанси виграти в судах - Concorde Capital

Середньозважена ціна е/е на РДВ в ОЕС України у 2021 році збільшилася на 54% - до 2 062,95 грн/МВт-год

Частка нелегальних цигарок в Україні у 2021 році зросла на 7,6 п. п. - дослідження

Мережа "АТБ" збільшила товарообіг на 20% за підсумками 2021 року

Уряд України схвалив проєкт Угоди про ЗВТ із Туреччиною

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА