США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

Адміністрація США, яка побоюється скорочення постачання російського газу до Європи у разі загострення ситуації навколо України, крім виробників газу, звернулася до його найбільших покупців у пошуках ресурсів для їх перенаправлення до Європи.

Агентство Bloomberg повідомляє, що команда Джо Байдена на чолі з радником Держдепартаменту з енергетичної безпеки Амосом Хохштейном звертається до споживачів газу у всьому світі з проханням відмовитись від постачань, які можна було б перенаправити до Європи.

Bloomberg повідомляє про переговори з Китаєм (найбільший покупець ЗПГ у світі), чиновниками Японії, Південної Кореї, Індії.

Білий дім також звернувся до виробників газу, включаючи Катар, Нігерію, Єгипет, Лівію та компанії, що працюють в Алжирі, з проханням збільшити виробництво у разі початку бойових дій. Адміністрація Байдена також консультувалася з нафтогазовими компаніями, включаючи Chevron та ExxonMobil.

На відміну від нафти, на світовому ринку природного газу мало незадіяних потужностей, і жоден виробник не повідомляв, що може збільшити виробництво за короткий термін, зазначає агентство. Міністр енергетики Катару Саад бен Шеріда аль-Каабі напередодні заявив: "Обсяги газу, необхідні ЄС, не можуть бути замінені ніким в односторонньому порядку, без порушення постачання в інші регіони світу. Енергетична безпека Європи потребує колективних зусиль багатьох сторін".