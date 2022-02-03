Економіка

09:15 03.02.2022

США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

1 хв читати
США просять покупців Китаю, Японії, Кореї, Індії відмовитися від своїх партій ЗПГ заради Європи

Адміністрація США, яка побоюється скорочення постачання російського газу до Європи у разі загострення ситуації навколо України, крім виробників газу, звернулася до його найбільших покупців у пошуках ресурсів для їх перенаправлення до Європи.

Агентство Bloomberg повідомляє, що команда Джо Байдена на чолі з радником Держдепартаменту з енергетичної безпеки Амосом Хохштейном звертається до споживачів газу у всьому світі з проханням відмовитись від постачань, які можна було б перенаправити до Європи.

Bloomberg повідомляє про переговори з Китаєм (найбільший покупець ЗПГ у світі), чиновниками Японії, Південної Кореї, Індії.

Білий дім також звернувся до виробників газу, включаючи Катар, Нігерію, Єгипет, Лівію та компанії, що працюють в Алжирі, з проханням збільшити виробництво у разі початку бойових дій. Адміністрація Байдена також консультувалася з нафтогазовими компаніями, включаючи Chevron та ExxonMobil.

На відміну від нафти, на світовому ринку природного газу мало незадіяних потужностей, і жоден виробник не повідомляв, що може збільшити виробництво за короткий термін, зазначає агентство. Міністр енергетики Катару Саад бен Шеріда аль-Каабі напередодні заявив: "Обсяги газу, необхідні ЄС, не можуть бути замінені ніким в односторонньому порядку, без порушення постачання в інші регіони світу. Енергетична безпека Європи потребує колективних зусиль багатьох сторін".

Теги: #сша #європа #газ #спг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:57 03.02.2022
Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

Український транзит газу знижується третій день, "Ямал-Європа", як і раніше, в реверсі

08:52 03.02.2022
Джефф Цукер пішов з посади голови CNN через таємний службовий роман

Джефф Цукер пішов з посади голови CNN через таємний службовий роман

08:33 03.02.2022
У результаті вибуху газоповітряної суміші у дев'ятиповерхівці в Кіровоградській області загинула одна людина, ще троє постраждали

У результаті вибуху газоповітряної суміші у дев'ятиповерхівці в Кіровоградській області загинула одна людина, ще троє постраждали

08:09 03.02.2022
Закликаємо РФ виконувати свої зобов'язання не на словах, а на ділі – посольство США у Києві

Закликаємо РФ виконувати свої зобов'язання не на словах, а на ділі – посольство США у Києві

07:59 03.02.2022
Військову присутність США в Європі буде переглянуто у разі деескалації ситуації навколо України

Військову присутність США в Європі буде переглянуто у разі деескалації ситуації навколо України

07:45 03.02.2022
Держдеп: Діалог США та РФ з безпеки не дасть результатів без деескалації ситуації навколо України

Держдеп: Діалог США та РФ з безпеки не дасть результатів без деескалації ситуації навколо України

07:30 03.02.2022
Росія не вживає заходів щодо деескалації ситуації навколо України, але діалог поки що можливий

Росія не вживає заходів щодо деескалації ситуації навколо України, але діалог поки що можливий

07:18 03.02.2022
Президенти США та Франції обговорили дії стосовно Росії у разі загострення ситуації навколо України - Білий дім

Президенти США та Франції обговорили дії стосовно Росії у разі загострення ситуації навколо України - Білий дім

21:21 02.02.2022
Генсек НАТО вважає перекидання військ США до Європи "оборонним і пропорційним" кроком

Генсек НАТО вважає перекидання військ США до Європи "оборонним і пропорційним" кроком

19:56 02.02.2022
У Польщі буде розміщено 1,7 тис. військовослужбовців США

У Польщі буде розміщено 1,7 тис. військовослужбовців США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

Єврокомісія схвалила виділення нової макрофіндопомоги Україні на EUR1,2 млрд

ОСТАННЄ

Зростання цін на енергоносії призвело до кризи ресторанного ринку в Україні

Енергоринок ЄС має бути готовим до ускладнення геополітичної ситуації

Обвинувачення ГЗК у недоплаті податків ґрунтуються на різних підходах до ренти, у компаній хороші шанси виграти в судах - Concorde Capital

Середньозважена ціна е/е на РДВ в ОЕС України у 2021 році збільшилася на 54% - до 2 062,95 грн/МВт-год

Частка нелегальних цигарок в Україні у 2021 році зросла на 7,6 п. п. - дослідження

Мережа "АТБ" збільшила товарообіг на 20% за підсумками 2021 року

Уряд України схвалив проєкт Угоди про ЗВТ із Туреччиною

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

Україна та Нідерланди організують бізнес-місії на базі посольств

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА