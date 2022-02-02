Економіка

12:16 02.02.2022

Україна та Нідерланди організують бізнес-місії на базі посольств

2 хв читати
Україна та Нідерланди організують бізнес-місії на базі посольств

Українсько-нідерландська домовленість про організацію бізнес-місій сприятиме відкриттю нових напрямів міждержавної співпраці, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який прибув до України з візитом.

"Ми цінуємо послідовну підтримку Нідерландів як одного з найбільших інвесторів в українську економіку. Наша домовленість про організацію бізнес-місій не лише збільшить обсяги інвестицій, а й відкриє нові напрями співпраці з Нідерландами", - написав Шмигаль у Twitter у середу.

Згідно з повідомленням пресслужби уряду, бізнес-місії організуватимуть на базі посольств за участю чиновників.

"Зі свого боку ми організуємо таку ж бізнес-місію в Королівство Нідерланди, щоб знайти точки дотику в напрямах, що цікавлять обох сторін", - зазначив прем'єр-міністр України.

Марк Рютте, у свою чергу, заявив, що Королівство Нідерланди як одна з найбільших країн-інвесторів готове надалі співпрацювати та підтримувати Україну.

Шмигаль повідомив, що Україна шукає підтримки у розвитку Збройних сил та співпраці в оборонній сфері й подякував Нідерландам за підтримку рішення про виділення 31 млн євро на поточні потреби ЗСУ в межах Європейського фонду миру.

Окрім того, глави урядів обговорили розслідування справи MH17. "Денис Шмигаль наголосив, що Україна підтверджує вжиття усіх необхідних заходів для належного розгляду позовів проти Росії у ЄСПЛ. Україна також повністю підтримує позицію Нідерландів щодо необхідності вшанування і увічнення пам’яті жертв катастрофи", - йдеться у повідомленні.

Теги: #шмигаль #рютте
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 02.02.2022
Прем'єр Нідерландів: Єдине рішення щодо деескалації - це дипломатія і діалог

Прем'єр Нідерландів: Єдине рішення щодо деескалації - це дипломатія і діалог

11:30 02.02.2022
Прем'єр Нідерландів відвідав офіс СММ ОБСЄ у Києві

Прем'єр Нідерландів відвідав офіс СММ ОБСЄ у Києві

18:36 01.02.2022
"Нафтогаз" уже підписав низку контрактів для початку в лютому закачування газу на наступний ОЗП – Шмигаль

"Нафтогаз" уже підписав низку контрактів для початку в лютому закачування газу на наступний ОЗП – Шмигаль

17:40 01.02.2022
ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

14:46 01.02.2022
Україна очікує від Німеччини відповідального ставлення до "Північного потоку 2" - прем'єр

Україна очікує від Німеччини відповідального ставлення до "Північного потоку 2" - прем'єр

11:47 28.01.2022
План постачання вугілля на I кв. становить 6 млн тонн за плану використання 5,5 млн тонн – Шмигаль

План постачання вугілля на I кв. становить 6 млн тонн за плану використання 5,5 млн тонн – Шмигаль

12:52 27.01.2022
Шмигаль отримав 34 подарунки державі у 2021 році

Шмигаль отримав 34 подарунки державі у 2021 році

16:39 26.01.2022
Шмигаль розраховує на укладення Угоди про "промисловий безвіз" з ЄС у 2022 році

Шмигаль розраховує на укладення Угоди про "промисловий безвіз" з ЄС у 2022 році

07:13 25.01.2022
Головним завданням України є подальший розвиток і реалізація реформ

Головним завданням України є подальший розвиток і реалізація реформ

16:07 23.01.2022
Із понеділка вакциновані українці старше 60 років зможуть використовувати "ковідну тисячу" для покупки ліків - Шмигаль

Із понеділка вакциновані українці старше 60 років зможуть використовувати "ковідну тисячу" для покупки ліків - Шмигаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Уряд України в середу схвалить проєкт угоди про ЗВТ із Туреччиною

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

ОСТАННЄ

Уряд України в середу схвалить проєкт угоди про ЗВТ із Туреччиною

Зеленський заявив про стабілізацію гривні та відсутність ризиків для неї

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу Фонду "Партнерство за сильну Україну" обсягом 35 млн фунтів стерлінгів

Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки

Держбюджет у січні-2022 перевиконано за доходами на 13,4% від плану

Зеленський обговорив з Моравецьким постачання газу в Україну через польські LNG-термінали

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

Голова Держпродспоживслужби Магалецька подала у відставку за станом здоров'я

ЄС активно шукає альтернативні джерела постачання газу на випадок загострення відносин із РФ

Єврокомісія схвалила виділення нової макрофіндопомоги Україні на EUR1,2 млрд

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА