Україна та Нідерланди організують бізнес-місії на базі посольств

Українсько-нідерландська домовленість про організацію бізнес-місій сприятиме відкриттю нових напрямів міждержавної співпраці, зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який прибув до України з візитом.

"Ми цінуємо послідовну підтримку Нідерландів як одного з найбільших інвесторів в українську економіку. Наша домовленість про організацію бізнес-місій не лише збільшить обсяги інвестицій, а й відкриє нові напрями співпраці з Нідерландами", - написав Шмигаль у Twitter у середу.

Згідно з повідомленням пресслужби уряду, бізнес-місії організуватимуть на базі посольств за участю чиновників.

"Зі свого боку ми організуємо таку ж бізнес-місію в Королівство Нідерланди, щоб знайти точки дотику в напрямах, що цікавлять обох сторін", - зазначив прем'єр-міністр України.

Марк Рютте, у свою чергу, заявив, що Королівство Нідерланди як одна з найбільших країн-інвесторів готове надалі співпрацювати та підтримувати Україну.

Шмигаль повідомив, що Україна шукає підтримки у розвитку Збройних сил та співпраці в оборонній сфері й подякував Нідерландам за підтримку рішення про виділення 31 млн євро на поточні потреби ЗСУ в межах Європейського фонду миру.

Окрім того, глави урядів обговорили розслідування справи MH17. "Денис Шмигаль наголосив, що Україна підтверджує вжиття усіх необхідних заходів для належного розгляду позовів проти Росії у ЄСПЛ. Україна також повністю підтримує позицію Нідерландів щодо необхідності вшанування і увічнення пам’яті жертв катастрофи", - йдеться у повідомленні.