Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки

Зростання обсягу двосторонньої торгівлі між Україною та Великою Британією завдяки угоді про вільну торгівлю зросло на 60% за два роки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Позаторік ми (з Великою Британією – ІФ) підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Вона успішно працює, що доводить зростання обсягу нашої двосторонньої торгівлі на 60%", - заявив Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсон для представників ЗМІ.

Він також додав, що сторони домовилися розпочати переговори щодо подальшої лібералізації торгівлі.