Економіка

20:30 01.02.2022

Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки

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Українсько-британська торгівля зросла на 60% за 2 роки

Зростання обсягу двосторонньої торгівлі між Україною та Великою Британією завдяки угоді про вільну торгівлю зросло на 60% за два роки, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Позаторік ми (з Великою Британією – ІФ) підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Вона успішно працює, що доводить зростання обсягу нашої двосторонньої торгівлі на 60%", - заявив Зеленський під час брифінгу з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсон для представників ЗМІ.

Він також додав, що сторони домовилися розпочати переговори щодо подальшої лібералізації торгівлі.

 

 

Теги: #торгівля #британія #україна
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