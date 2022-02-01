Економіка

18:37 01.02.2022

НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

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НБУ за два дні викупив понад $200 млн на розвороті ринку

Національний банк України (НБУ) в період з 31 січня до 1 лютого купив на міжбанківському валютному ринку понад $200 млн, а з початку січня продав понад $1,28 млрд, повідомив глава Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко.

"Для збалансування валютного ринку НБУ з початку 2022 року продав $1,28 млрд. (...) В останні дні ми спостерігаємо підтвердження наших прогнозів. Тренд розвернувся і вже відбувається стабілізація валютного курсу, зміцнення гривні і перевищення пропозиції над попитом. НБУ за останні два дні викупив у резерви понад $200 млн з ринку", – сказав він під час щомісячної зустрічі компаній-членів Американської Торгової палати в Україні у вівторок.

Загалом із початку 2022 року Нацбанк купив в резерви $220 млн, продав - $1,5 млрд.

У 2021 році Нацбанк купив у резерви $3 млрд 690,7 млн, продав $1 млрд 275,7 млн.

Теги: #шевченко #нбу #валюта #гривня
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