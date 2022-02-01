Економіка

18:36 01.02.2022

"Нафтогаз" уже підписав низку контрактів для початку в лютому закачування газу на наступний ОЗП – Шмигаль

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"Нафтогаз" уже підписав низку контрактів для початку в лютому закачування газу на наступний ОЗП – Шмигаль

НАК "Нафтогаз України" з лютого почне закачування газу на наступний осінньо-зимовий період (ОЗП), уже має низку підписаних контрактів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уже з лютого "Нафтогаз" починає закачувати газ на наступний опалювальний сезон. Ми в принципі розуміємо, що 11,5 млрд куб. м газу достатньо, щоб спокійно до квітня пройти (ОЗП - ІФ), а в лютому, березні, квітні вже закачуватимемо на наступний", – сказав прем'єр на зустрічі, присвяченій 30-річчю Американської торговельної палати, у Києві у вівторок.

За його словами, "Нафтогаз" уже має необхідні для закачування газу контракти.

"Уже ці контракти "Нафтогазом" опрацьовані: деякі підписані, деякі ще в роботі", - уточнив Шмигаль.

Як повідомлялося, Україна з опалювального сезону, що розпочався 2 жовтня 2021 року, до 30 січня 2022 року знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 40% (на 7 млрд 482,7 млн куб. м) – до 11 млрд 217, 4 млн куб. м

Теги: #нафтогаз #газ #озп #шмигаль
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