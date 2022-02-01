Економіка

17:54 01.02.2022

ЄС активно шукає альтернативні джерела постачання газу на випадок загострення відносин із РФ

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ЄС активно шукає альтернативні джерела постачання газу на випадок загострення відносин із РФ

Євросоюз продовжує обмін думками з міжнародними партнерами та постачальниками газу, зокрема СПГ, з метою диверсифікації джерел постачання, заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.

"Ці дискусії точаться вже кілька місяців. І голова (ЄК Урсула фон дер Ляєн) оприлюднила (спільну із президентом США Джо Байденом) заяву", - сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Він нагадав, що член ЄК з енергетики Кадрі Сімсон провадила переговори з Норвегією, яка вирішила збільшити свої поставки газу в Євросоюз з огляду на зростання цін та нестачу газу на світовому ринку.

Макфі також згадав про переговори Сімсон із держміністром енергетики Катару. Відповідаючи на додаткове запитання, представник ЄК повідомив: "Тривають обговорення з Катаром. На цій стадії я не можу сказати вам більше про конкретні дискусії (...) про те, на яких умовах відбуватимуться ці поставки".

Єврокомісар з енергетики, зазначив прессекретар, найближчими днями (4 лютого) візьме участь у засіданні Консультативної ради "Південного газового коридору" в Азербайджані.

"Комісар Сімсон і високий представник (ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель) незабаром будуть у Вашингтоні для обговорення енергетики", - продовжив Макфі.

У відповідь на запитання про те, чи має Євросоюз плани щодо колективних закупівель газу у разі загострення конфлікту навколо України, можливих санкцій ЄС та контрсанкцій РФ, він нагадав, що у грудні минулого року в пакеті пропозицій ЄК щодо газового ринку та безпеки газопостачання передбачалася можливість добровільних спільних закупівель газу. Але це законодавчий проєкт, який потребує відповідної процедури ухвалення, уточнив Макфі.

Прессекретаря також попросили прокоментувати публікацію у ЗМІ про те, що в разі повного припинення постачання російського газу до ЄС СПГ з інших джерел зможе замінити лише близько 15% газу з РФ. Макфі відмовився відповідати на "гіпотетичне запитання", пославшись на велику кількість "невизначених факторів".

В оприлюдненій 28 січня спільній заяві Байдена і фон дер Ляєн зазначалося, що США та ЄС працюють над питанням про альтернативне постачання газу до країн Євросоюзу в тому випадку, якщо Росія нападе на Україну.

"США та ЄС разом працюють над безперебійними, достатніми та своєчасними поставками природного газу до Євросоюзу з різноманітних джерел з усього світу для того, щоб уникнути дефіциту. Такий дефіцит може виникнути, зокрема, у разі нового російського нападу на Україну", - наголошувалося в документі.

У ньому зазначалося, що США - вже основний постачальник СПГ у Європу прямо зараз. "Ми працюємо з урядами та ринковими операторами над постачанням додаткових обсягів природного газу до Європи з усього світу", - наголошувалося в заяві.

Теги: #газ #єс #агресія_рф
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