ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2021 році зріс більше ніж на 3%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Економічне відновлення в 2021 році поки що підраховується, але це точно більше ніж "плюс" 3%", - сказав він під час зустрічі членів Американської торгової палати (АСС), присвяченої її 30-річчю, у вівторок.

Прем'єр додав, що номінальний ВВП у валютному еквіваленті минулого року перевищив $195 млрд.

Раніше Національний банк України погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2021 році з 3,1% до 3%, в 2022 році – до 3,4% з 3,8%.