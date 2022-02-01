Економіка

17:40 01.02.2022

ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

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ВВП України в 2021 р. зріс більше ніж на 3% - Шмигаль

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2021 році зріс більше ніж на 3%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Економічне відновлення в 2021 році поки що підраховується, але це точно більше ніж "плюс" 3%", - сказав він під час зустрічі членів Американської торгової палати (АСС), присвяченої її 30-річчю, у вівторок.

Прем'єр додав, що номінальний ВВП у валютному еквіваленті минулого року перевищив $195 млрд.

Раніше Національний банк України погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни в 2021 році з 3,1% до 3%, в 2022 році – до 3,4% з 3,8%.

Теги: #ввп #шмигаль
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