"Енергоатом" уперше в історії запустив у роботу всі 15 енергоблоків

НАЕК "Енергоатом" у неділю вранці підключив до енергосистеми енергоблок №4 Рівненської АЕС, таким чином вперше в історії запустивши в роботу всі наявні 15 енергоблоків.

"30 січня 2022 року, о 05:45 енергоблок №4 Рівненської атомної станції підключений до енергомережі після завершення середнього планово-попереджувального ремонту та перевантаження ядерного палива. Триває набір потужності", - повідомила пресслужба НАЕК вранці.

Згідно з повідомленням, обладнання працює в заданому режимі.

"Уперше за всю історію атомної енергетики України "Енергоатом" працює всіма 15 енергоблоками одночасно", - наголосили в компанії.