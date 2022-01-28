НБУ погіршив прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3% й у 2022 році до 3,4%

Національний банк України (НБУ) погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни у 2021 році із 3,1% до 3%, у 2022 році – до 3,4% із 3,8%, повідомив регулятор в інфляційному звіті за січень, оприлюдненому на офіційному сайті.

"Прогноз зростання реального ВВП на 2022 рік переглянуто з 3,8% до 3,4%. Економіку підтримають споживчий попит і все ще доволі сприятливі умови торгівлі. Натомість вагомим стримувальним чинником залишатиметься напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на інвестиційні рішення", – зазначив регулятор в інфляційному звіті за січень.

НБУ також зазначив, що, попри поступове згасання пандемії, наслідки коронакризи залишатимуться досить відчутними. Порівняно високі ціни на енергоносії та дефіцит окремих видів сировини, насамперед у першому півріччі, також обмежуватимуть потенціал зростання.

Згідно зі звітом, у 2023-2024 роках зростання реального ВВП прискориться до близько 4% на рік. Цьому має сприяти стабілізація геополітичної ситуації протягом 2022 року, вичерпання негативних ефектів пандемії, подальше зростання світової економіки та збереження доволі сприятливих умов торгівлі.

За підсумками січня-березня 2022 року центробанк очікує зростання економіки на 5,5%, за підсумками квітня-червня - 6,1%, у липні-вересні - 2,6%, у жовтні-грудні - 0,6%, зазначено в матеріалах звіту.

Водночас Нацбанк покращив прогноз номінального ВВП у 2021 році до 5,4 трлн грн із 5,19 трлн грн, у 2022-му – до 6,2 трлн грн із 5,75 трлн грн, свідчить інфляційний звіт.

Як повідомлялося, 2020 року українська економіка впала на 4%. Уряд України очікував за підсумками 2021 року відновлення економіки на 4,1%. Водночас, за даними Мінекономіки, зростання ВВП за підсумками січня-серпня 2021 року прискорилося до 2,9%. Щодо прогнозу на поточний рік, Міністерство економіки України скоригувало прогноз зростання ВВП на 2022 рік у бік більшої стриманості – 3,6% проти початкового прогнозу 3,8% наприкінці травня.