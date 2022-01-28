Франція, можливо, зареєструвала найвище економічне зростання за пів століття - ЗМІ

У Франції оголошено про історичний результат економічного зростання в країні за 2021 рік - 7%, повідомила в п'ятницю газета Le Figaro з посиланням на Національний інститут статистики та економічних досліджень Insee.

Такий показник, зазначає видання, не досягався протягом 52 років, і з ним Франція може виявитися країною з однією з європейських економік, що найбільш динамічно розвиваються.

Втративши вперше з часів другої світової війни 8% ВВП у 2020 році, економічне зростання Франції відновилося дивовижним чином у 2021 році. За попередніми оцінками Insee, французький ВВП зріс на 7% протягом минулого року.

Le Figaro нагадує, що у своєму останньому прогнозі в грудні Insee передбачав зростання у 6,7% у 2021 році, що приблизно відповідало прогнозу Банку Франції та підтверджувало здатність французької економіки повернутися на кінець 2021 року до рівня економічної активності, який був до пандемії.

Газета уточнює, що уряд офіційно не переглядав свого власного прогнозу зростання в 6,25%, але міністр економіки та фінансів Брюно Ле Мер припускав, що цю цифру може бути перевищено.

Про суттєве економічне зростання свідчать і дані щодо певного зниження рівня безробіття.

Проте за всі добрі новини доводиться платити, резюмує видання, зазначаючи, що загалом держава витратила минулого року дещо більше ніж EUR60 млрд, що призвело до дефіциту державного бюджету близько 7% та державного боргу в розмірі близько 113%.