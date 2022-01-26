Економіка

11:17 26.01.2022

Вплив фінансово-промислових груп та корупція стали основними причинами кризового стану "Укрзалізниці" - ТСК

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Вплив фінансово-промислових груп та корупція стали основними причинами кризового стану "Укрзалізниці" - ТСК

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради, утворена для перевірки та оцінки стану АТ "Укрзалізниця" (УЗ), завершила створення звіту з питань критичного стану УЗ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала голова ТСК ВР народний депутат Юлія Гришина (фракції "Слуга народу").

За її словами, серед причин кризового стану компанії – вплив фінансово-промислових груп і, як наслідок, несамостійність в ухваленні рішень органів управління УЗ, що шкодить інтересам компанії та її працівників.

Також у переліку причин, що викликали кризу, голова комісії назвала корупціогенність органів управління УЗ та недостатність дієвого контролю з боку правоохоронних органів, що дає змогу ухвалювати рішення на шкоду компанії, уникаючи персональної відповідальності.

Також голова ТСК наголосила, що зупинення реформ залізничного транспорту, невиконання указів президента, актів уряду та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС призвели до централізації процесів та неефективного управління структурою компанії.

ТСК рекомендуватиме ВР невідкладно повернути питання реформування залізничного транспорту України в поле зору єдиного акціонера УЗ – Кабміну, призначити відповідальних осіб в уряді та не рідше одного разу на квартал розглядати питання процесу реформування залізничного транспорту.

Крім комісія рекомендує:

- встановити чіткі та зрозумілі ключові показники ефективності для членів органів управління "Укрзалізниці" з персональною відповідальністю у разі їх недосягнення;

- забезпечити захист інтересів УЗ шляхом підготовки, подання та супроводу судових позовів з метою компенсації збитків, завданих компанії її посадовими особами;

- забезпечити постійне дієве реагування на порушення законодавства та завдання економічної шкоди УЗ.

Детальний звіт ТСК, за словами Гришиної, найближчим часом буде винесено на голосування Верховної Ради та розміщено на сайті парламенту.

Як повідомлялося, раніше голова ТСК Гришина заявила про те, що комісія вимагає від Кабінету Міністрів не продовжувати контракту з нинішнім головою компанії Олександром Камишіним за невиконання планів роботи компанії.

Пізніше міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що його команді вдалося відновити фінансову стійкість АТ "Укрзалізниця".

Теги: #транспорт #укрзалізниця #тск
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