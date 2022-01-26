ЄС розглядає можливість санкцій проти РФ у разі обмеження постачань газу

Євросоюз вивчає варіант з упровадженням нових санкцій проти Росії, якщо вона обмежить постачання газу до Союзу, пише агентство Bloomberg із посиланням на неназваних офіційних осіб ЄС.

За даними агентства, йдеться про сценарій, коли Москва обмежує газовий експорт до Європи як засіб тиску.

Крім того, нові обмежувальні заходи на адресу Росії можуть бути застосовані в разі вчинення кібератак і кампаній із дезінформації. Джерела Bloomberg пояснили, що такий розвиток подій може відбутися на тлі напруженої ситуації навколо України.

Водночас Bloomberg раніше повідомляло з посиланням на документи, які опинилися в розпорядженні цього агентства, що ФРН домагається винятків для енергетичного сектора в разі можливого впровадження санкцій проти РФ через ситуацію навколо України. Так, якщо буде ухвалено рішення заборонити російським банкам здійснювати розрахунки за операціями в доларах США, уряд Німеччини хотів би, щоб такі обмеження не стосувалися енергетики.