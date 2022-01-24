Запаси пального та потужності достатні, опалювальний сезон буде пройдено без будь-яких збоїв

Запаси пального в Україні є достатніми для того, щоб поточний опалювальний сезон 2021-22 рр. минув без будь-яких збоїв, запевнив заступник глави Офісу президента України Ростислав Шурма.

"Хочу запевнити, що ситуація в енергетиці є абсолютно стабільною та контрольованою… Система працює з досить великим резервом", - сказав Шурма за підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України, яке відбулося в понеділок.

За його словами, запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ на сьогодні становлять понад 800 тис. тонн, іще 280 тис. тонн вугілля розміщується в українських портах, законтрактовано 10 суден класу "панамакс", триває стабільний внутрішній видобуток.

Шурма також уточнив, що рівень запасів природного газу в підземних сховищах країни є достатнім для стабільного проходження опалювального сезону і відповідає середнім показникам за останні десять років.

Як повідомлялося, запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній (ГК ТЕС) України у період з 17 до 24 січня 2022 року збільшились на 4,7% (на 31,9 тис. тонн) – до 713,4 тис. тонн. За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", від початку року запаси зросли в 1,6 раза (на 31 грудня 2021 року – 435,7 тис. тонн), а також майже в 1,6 раза, ніж роком раніше (на 25 січня 2021 року – 455,3 тис. тонн).

Україна з опалювального сезону, що розпочався 2 жовтня 2021 року, до 23 січня 2022-го знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах (ПСГ) на 36,9% (на 6 млрд 900,5 млн куб. м) – до 11 млрд 799,6 млн куб. м.

Запаси газу в жовтні 2021 року в ПСГ знизилися на 687,2 млн куб. м (середньодобовий відбір – 22,2 млн куб. м), у листопаді – на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/добу), у грудні – на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/добу), 1-23 січня 2022 року – на 1 млрд 717,8 млн куб. м (74,7 млн. куб. м/добу).

Відбір газу 1-23 січня-2022 на 14,3% нижчий, ніж за аналогічний період 2021 року (2 млрд 3,6 млн куб. м). Максимальний добовий відбір із початку січня поточного року становив 91,9 млн куб. м (13 січня), мінімальний – 51,8 млн куб. м (6 січня).