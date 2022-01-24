Перші великі зовнішні виплати України у вересні, загроз поточним виплатам немає

Перші великі зовнішні виплати за державним боргом мають відбутися у вересні, загроз поточним виплатам немає, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Усі основні великі платежі відбудуться у вересні. До цього помісячно навантаження на бюджет за зовнішніми виплатами є помірним. Відтепер і до вересня загалом вони становитимуть орієнтовно 7,6 млрд грн, що для бюджету становитиме менше ніж 1 млрд грн і є посильною сумою", - сказав він під час брифінгу у понеділок увечері.

"Ми не бачимо загроз якихось невиплат", - додав прем'єр-міністр.