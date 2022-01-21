Економіка

12:46 21.01.2022

ОП планує масштабне перезавантаження "Укрфінжитла" - Шурма

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ОП планує масштабне перезавантаження "Укрфінжитла" - Шурма

Офіс президента планує масштабне перезавантаження Української фінансової житлової компанії, повідомив заступник голови ОП Ростислав Шурма.

"Наша ціль - за три-чотири місяці зробити доступний та зрозумілий продукт іпотеки ефективною вартістю приблизно 5% річних у гривні... Щодо інструментів, плануємо масштабне перезавантаження "Укрфінжитла" як одного з основних драйверів іпотечного кредитування", - сказав він під час форуму "2022 - час кредитувати" у п'ятницю.

За словами Шурми, "Укрфінжитло" має працювати і напряму, і у партнерстві з банками.

Очолить "Укрфінжитло" Олексій Киреєв, додав Шурма.

"Ми плануємо запускати з 2022 року цілий блок програм підтримки різних секторів економіки за різними пріоритетними напрямами", - зазначив заступник голови ОП.

Як повідомлялося, Мінфін 24 грудня припинив повноваження голови та членів "Укрфінжитла" Віктора Катренича, Людмили Шемелинець та Наталії Марченко. 14 січня виконання обов'язків голови правління покладено на директора юридичного департаменту Дмитра Вербицького.

Теги: #укрфінжитло #шурма
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