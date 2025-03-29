Інтерфакс-Україна

Економіка

13:41 29.03.2025

"Укрфінжитло" закладає фундамент для випуску іпотечних євробондів після війни – голова правління

2 хв читати

ПрАТ "Укрфінжитло", оператор державної іпотечної програми "єОселя", готує портфель і операційну систему для залучення коштів на зовнішніх ринках через секʼюритизацію або випуск іпотечних євробондів після завершення війни, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Є перспективи і фундамент підготовлений для виходу на ринок. JP Morgan описали, як ми маємо виглядати в майбутньому, щоб після воєнного стану вийти на ринки й залучити кошти через сек'юритизацію або випуск власних євробондів", - сказав голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер під час Першого форуму з доступного іпотечного кредитування в Києві цього тижня.

За його словами, стратегія компанії з самого початку передбачала можливість секʼюритизації активів або випуску власних іпотечних євробондів. Однак через негативний досвід із внутрішніми облігаціями Державної іпотечної установи (ДІУ), які випускалися під держгарантії та які банки купували під політичним тиском, виникла проблема, що нині спільно вирішується банками, урядом і компанією.

На думку Мецгера, "Укрфінжитло" працює як гарно керований банк, який має три рівні захисту: наглядова рада, комплаєнс офіцер та антикорупційний відповідальний.

"Можна виходити на європейські чи американські ринки з портфелем $3-5 млрд, бо менше це недоцільно. Ми розвертаємо операційну систему, переводимо кредитний портфель на баланс компанії й готуємо цей пул кредитів під секʼюритизацію. Та, будемо відвертими, це все буде після закінчення воєнного стану", – підсумував голова правління "Укрфінжитла".

Як повідомила на форумі перша віцепрем’єрка -міністерка економіки Юлія Свириденко, наразі за програмою "єОселя" вже 16125 родин придбали житло на суму 26,4 млрд грн, позики видають 10 банків, акредитованих "Укрфінжитлом". У 2025 році планується видати їх на суму 18 млрд грн порівняно із 14,6 млрд грн у 2024 році.

Статутний капітал "Укрфінжитла" у розмірі 70,01 млрд грн сформований за рахунок ОВДП. Програмою "єОселя" передбачено три механiзми забезпечення громадян житлом: надання iпотечних кредитiв уповноваженими банками за рахунок фондування "Укрфінжитла" та облiк таких iпотечних портфелiв на балансах банкiв; викуп майнових прав iпотечних портфелiв, сформованих банками; надання iпотечних кредитiв уповноваженими банками за рахунок та вiд iменi "Укрфінжитло".

До останнього часу компанія користалася першим механізмом – наданням кредитів банкам під 3% річних для подальшої видачи банками іпотечних кредитів, але нараді "Укрфінжитло" вже придбало кількасот іпотечних кредитів від банків та задекларувало на 2025 рік запуск агентської моделі видачі іпотечних кредитів, за якою вони обраховуватимуться на балансі компанії.

Теги: #єоселя #мецгер #укрфінжитло

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:59 27.03.2025
Фокус державної іпотеки має бути на людях із невисоким рівнем доходів – Мецгер

Фокус державної іпотеки має бути на людях із невисоким рівнем доходів – Мецгер

11:47 27.03.2025
"єОселя" має перейти від прямого іпотечного кредитування населення до компенсування ставок – Рожкова

"єОселя" має перейти від прямого іпотечного кредитування населення до компенсування ставок – Рожкова

10:44 27.03.2025
Уряд планує зростання видачі іпотечних кредитів "єОселя" у 2025р. на 23,3% – Свириденко

Уряд планує зростання видачі іпотечних кредитів "єОселя" у 2025р. на 23,3% – Свириденко

16:18 13.03.2025
"Укрфінжитло" вивчає можливість залучення іноземних банків до програми "єОселя"

"Укрфінжитло" вивчає можливість залучення іноземних банків до програми "єОселя"

18:56 07.03.2025
Перші українці використали сертифікат “єВідновлення” для оплати першого внеску за “єОселею”

Перші українці використали сертифікат “єВідновлення” для оплати першого внеску за “єОселею”

11:57 05.02.2025
Кожна десята пільгова іпотека з початку року видана ВПО - "Укрфінжитло"

Кожна десята пільгова іпотека з початку року видана ВПО - "Укрфінжитло"

16:02 28.01.2025
Шмигаль доручив розробити дієві механізми стимулювання будівництва житла в Україні

Шмигаль доручив розробити дієві механізми стимулювання будівництва житла в Україні

13:00 23.01.2025
Відтепер військові та члени їхніх сімей можуть отримати кредити на придбання житла у Львові та Львівській області на пільгових умовах в Sense Bank

Відтепер військові та члени їхніх сімей можуть отримати кредити на придбання житла у Львові та Львівській області на пільгових умовах в Sense Bank

13:47 10.01.2025
Мінекономіки у 2025 р. планує надати кредити в рамках програми "єОселя" 10 тис. сімей

Мінекономіки у 2025 р. планує надати кредити в рамках програми "єОселя" 10 тис. сімей

15:03 30.12.2024
Perfect Group у 2025 р. планує будівництво окремої черги житла під програму "єОселя"

Perfect Group у 2025 р. планує будівництво окремої черги житла під програму "єОселя"

ВАЖЛИВЕ

Світовий банк затвердив проєкт DRIVE на $432 млн для стійкості інфраструктури України

Норвегія надає $95 млн на закупівлю газу для України

Промвиробництво в Україні у 2024 р. зросло на 3,6%

ЄБРР затвердив позику до 270 млн євро для "Нафтогазу" на закупівлю природного газу на два наступні опалювальні сезони

НБУ припиняє розрахунок курсу гривні до рубля та додає 11 валют із щоденним встановленням курсу

ОСТАННЄ

Мито на експорт металобрухту з України до Туреччини продовжить діяти і після можливої ратифікації угоди про вільну торгівлю - нардеп

Світовий банк затвердив проєкт DRIVE на $432 млн для стійкості інфраструктури України

УЗА привітала переговори по відкриттю судноплавства в Чорному морі і застерегла від запровадження необдуманих механізмів

Україна та КНР розглядають можливість створення офіційного сервісного центру для ремонту китайської техніки

Schneider Electric та мережа ОККО обладнали ДБЖ понад 70% АЗК

УЗ тимчасово надала відправникам вантажів безкоштовний доступ до застосунку оформлення перевізних документів

Україна в березні експортувала 3,2 млн тонн зерна

"Нібулон" закликає зробити відкриття портів Миколаєва та Херсона ключовою умовою відновлення судноплавства в Чорному морі

Посівна-2025 на 10,4% випереджає минулорічну: посіяно 551,8 тис. га ярих зернових

Виплачений нацкешбек у лютому склав 384 млн грн, що дорівнює сумі нарахованих коштів за осінь - Мінекономіки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА