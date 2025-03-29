"Укрфінжитло" закладає фундамент для випуску іпотечних євробондів після війни – голова правління

ПрАТ "Укрфінжитло", оператор державної іпотечної програми "єОселя", готує портфель і операційну систему для залучення коштів на зовнішніх ринках через секʼюритизацію або випуск іпотечних євробондів після завершення війни, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Є перспективи і фундамент підготовлений для виходу на ринок. JP Morgan описали, як ми маємо виглядати в майбутньому, щоб після воєнного стану вийти на ринки й залучити кошти через сек'юритизацію або випуск власних євробондів", - сказав голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер під час Першого форуму з доступного іпотечного кредитування в Києві цього тижня.

За його словами, стратегія компанії з самого початку передбачала можливість секʼюритизації активів або випуску власних іпотечних євробондів. Однак через негативний досвід із внутрішніми облігаціями Державної іпотечної установи (ДІУ), які випускалися під держгарантії та які банки купували під політичним тиском, виникла проблема, що нині спільно вирішується банками, урядом і компанією.

На думку Мецгера, "Укрфінжитло" працює як гарно керований банк, який має три рівні захисту: наглядова рада, комплаєнс офіцер та антикорупційний відповідальний.

"Можна виходити на європейські чи американські ринки з портфелем $3-5 млрд, бо менше це недоцільно. Ми розвертаємо операційну систему, переводимо кредитний портфель на баланс компанії й готуємо цей пул кредитів під секʼюритизацію. Та, будемо відвертими, це все буде після закінчення воєнного стану", – підсумував голова правління "Укрфінжитла".

Як повідомила на форумі перша віцепрем’єрка -міністерка економіки Юлія Свириденко, наразі за програмою "єОселя" вже 16125 родин придбали житло на суму 26,4 млрд грн, позики видають 10 банків, акредитованих "Укрфінжитлом". У 2025 році планується видати їх на суму 18 млрд грн порівняно із 14,6 млрд грн у 2024 році.

Статутний капітал "Укрфінжитла" у розмірі 70,01 млрд грн сформований за рахунок ОВДП. Програмою "єОселя" передбачено три механiзми забезпечення громадян житлом: надання iпотечних кредитiв уповноваженими банками за рахунок фондування "Укрфінжитла" та облiк таких iпотечних портфелiв на балансах банкiв; викуп майнових прав iпотечних портфелiв, сформованих банками; надання iпотечних кредитiв уповноваженими банками за рахунок та вiд iменi "Укрфінжитло".

До останнього часу компанія користалася першим механізмом – наданням кредитів банкам під 3% річних для подальшої видачи банками іпотечних кредитів, але нараді "Укрфінжитло" вже придбало кількасот іпотечних кредитів від банків та задекларувало на 2025 рік запуск агентської моделі видачі іпотечних кредитів, за якою вони обраховуватимуться на балансі компанії.