Економіка

19:41 20.01.2022

Україна вклала у модернізацію енергосистеми в рамках синхронізації з європейською понад EUR600 млн

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Україна вклала у модернізацію енергосистеми в рамках синхронізації з європейською понад EUR600 млн

Україна в рамках підготовки до синхронізації з ENTSO-E інвестувала у модернізацію енергосистеми понад EUR600 млн, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Україна сама інвестувала понад EUR600 млн у модернізацію енергосистеми для цієї синхронізації (з європейською енергосистемою - ЕР). Наразі ми на фінальному етапі. Цього року ми плануємо ізольований режим - двічі, взимку та влітку, і після цього ми зможемо показати, що енергосистема готова до об'єднання", - сказав Галущенко на брифінгу у Брюсселі за результатами зустрічі з єврокомісаром з питань енергетики Кадрі Сімсон під час офіційного візиту.

Він зазначив, що для синхронізації залишилося вирішити декілька технічних питань.

"Насправді, ми вже все зробили. Є декілька технічних речей, які необхідно доробити", - пояснив міністр.

При цьому він наголосив, що Україна має абсолютну підтримку Європи у своєму прагненні об'єднатися із європейською енергосистемою.

"Є абсолютна підтримка України, офіційна підтримка наших планів синхронізації", - зазначив Галущенко.

Теги: #енергетика #електроенергія
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