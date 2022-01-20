У середньому витрати іноземних туристів в Україні у 2021 році становлять $929 - ДАРТ

У середньому витрати іноземних туристів в Україні у 2021 році зафіксовані на рівні $929, середній час відвідування - 7-9 днів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Державному агентстві розвитку туризму України (ДАРТ).

Згідно з дослідженням ДАРТ, серед мандрівників найбільші середні витрати мали громадяни Об'єднаних Арабських Еміратів, які щодня витрачали $2220. Громадяни Саудівської Аравії та Оману витрачали $1500, Канади - $1250, США - $1125.

"Минулого року, незважаючи на пандемію, до України приїхало набагато більше туристів, ніж у доковідні часи. За такими показниками як туристичний збір за перші 9 місяців 2021 року ми бачили зростання на 20% порівняно з 2019 роком. Це стало можливим у результаті того, що для нас відкрилися нові туристичні ринки - ОАЕ та Саудівської Аравії. Прогноз на 2022 рік ще позитивніший. Очікуємо повторні та перші візити туристів із країн, які проявили цікавість у 2021 році. До них доєднаються нові країни", - сказала голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

За її словами, загалом за 2021 рік Україну відвідало понад 4 млн іноземців, що майже на 26% перевищило аналогічний показник 2020 року.

Основною ціллю візитів іноземців минулого року були відпустка, дозвілля та відпочинок (29,5%). У ділову поїздку приїхали 25,9% респондентів, відвідували рідних та друзів 22,4% опитаних. На лікування та оздоровлення приїхали 11,7% іноземців, на шопінг - лише 4%. Ще 1,2% мандрівників відвідали Україну в пошуках власного коріння.

При цьому 36,5% іноземців подорожували Україною сім'ями, 35,4% - наодинці, 21,8% мандрівників - разом із друзями. З колегами або у складі туристичних груп подорожували 5,1% та 1,2% інтуристів відповідно.