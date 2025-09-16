Нову систему сплати туристичного збору для паломників запустили в Умані

В Умані запустили нову систему сплати туристичного збору для паломників, через банківські установи за посиланням на сайті Уманської міської ради, повідомили у Державному агентстві розвитку туризму України (ДАРТ).

Уточнюється, що нова система запрацювала з вчора, 15 вересня. Тестовий проєкт сплати турзбору для паломників в Умані створено у партнерстві ДАРТ з Уманською міськрадою, "Благодійний фонд історико-культурний центр міста Умані", Sense Bank та науковцями Національного університету "Львівська політехніка" SID City Scientific Park.

"Щороку на святкування єврейського Нового року Рош га-Шана до Умані приїжджає близько 40 тисяч хасидів-паломників з різних країн. Значна частина з них зупиняється у приватних будинках або квартирах. Впродовж багатьох років існувала проблема зі сплатою туристичного збору, що ускладнювало контроль та призводило до втрат для місцевої казни. Нова система вирішить цю проблему та забезпечить прозорість надходжень до бюджету", - зазначається у релізі.

За новим механізмом паломники зможуть завчасно сплатити туристичний збір через банківський ресурс за посиланням на офіційному сайті Уманської міської ради. Кошти надходитимуть безпосередньо на рахунок КП "Комунальник", визначеного податковим агентом.

Після здійснення платежу паломник отримує квитанцію з QR-кодом, що дозволяє працівникам КП "Комунальна варта" перевірити факт сплати збору. Для зручності також передбачена оплата на місці через термінали самообслуговування.

Згідно з рішенням Уманської міськради, іноземні туристи та паломники повинні сплатити туристичний збір у розмірі 5% від мінімальної заробітної плати, що сьогодні становить 400 грн за добу з однієї особи, якщо вони проживають у готелях, житлових будинках, прибудовах, садибах, квартирах, котеджах, кімнатах чи будь-яких інших об’єктах для тимчасового проживання