Обсяги продажу гривневих ОВДП упали до 119 млн грн, Мінфін зберіг ставки

Міністерство фінансів на аукціонах із розміщення гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок перед оголошенням у четвер рішення Нацбанку про облікову ставку змогло залучити лише 118,9 млн грн порівняно з 3,87 млрд грн тижнем раніше.

Як повідомляється на сайті Мінфіну, всі ставки залишилися на незмінному рівні, хоча на вторинному ринку вони останніми днями зросли.

Водночас продавець відхилив лише одну з 36 заявок – на 5,9 млн грн на купівлю 6-міс. паперів під 12%, зберігши ставку на рівні 11% річних.

Дохідність річних паперів залишилася на рівні 11,9%, дворічних – 12,95% і п'ятирічних – 13,25%.

Мінфін також зберіг ставку доларових паперів: 6-міс. - 3,5%, річні – 3,7%, хоча котирування доларових єврооблігацій України з погашенням у вересні цього й наступного років наразі відповідають ставкам до погашення 23,5% і 16,1% відповідно.

Обсяги продажу доларових паперів становлять $143,4 млн, з яких $100,2 млн на позаплановому аукціоні з продажу 6-міс. облігацій. При цьому було задоволено всі 20 поданих заявок, з яких на позаплановому лише дві.

Затримку з публікацією результатів первинних аукціонів агентству "Інтерфакс-Україна" в Мінфіні пояснили технічним збоєм.