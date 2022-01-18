Для імпорту газу в Україну з ЄС у лютому заброньовано майже 200 млн. куб. м потужностей

Під час місячного аукціону з розподілу потужностей на лютий 2022 року заброньовано 195,1 млн. куб. м на вхід до ГТС України з Угорщини та Словаччини, повідомив "Оператор ГТС України" у своєму Тelegram-каналі у вівторок.

Зокрема, заброньовано 124,8 млн. куб. м (4,46 млн куб. м/добу) віртуальної торговельної точки "Берег" (Угорщина) та 70,3 млн куб. м (2,51 млн куб. з/добу) точки "Будінце" (Словаччина).

Водночас, за підсумками "лютневого" аукціону, додаткові потужності для транзиту газу на східних точках входу до ГТС України не були заброньовані.

В ОГТСУ зазначають, що угорський напрямок імпорту в Україну зберігає свою популярність у замовників і в 2022 році, хоча цей маршрут було відкрито лише у 2021 році. За підсумками минулого року 90% газу, що імпортується, надійшло в Україну завдяки переривчастим потужностям з Угорщини, а з початку 2022 року ОГТСУ та FGSZ тестують режим гарантованих потужностей для імпорту газу з Угорщини в Україну обсягом до 8 млн. куб. м на добу.

Як повідомлялося, імпорт природного газу в Україну з ЄС у 2021 році скоротився у 6,2 раза (на 13,34 млрд куб. м) порівняно з 2020 роком – до 2,56 млрд куб. м. Імпорт переважно здійснювався віртуальним реверсом (backhaul), а його частка у загальному обсязі постачання за підсумками 2021 року склала 89%.

Основна частка поставок у 2021 році в Україну була з Угорщини – 2,198 млрд. куб. м, а також Словаччини – 0,285 млрд. куб. м та Польщі – 0,079 млрд куб. м.