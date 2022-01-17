Ставка за євробондами-2022 України підскочила до 26,5%, 2023-2024 – понад 16%, з акцій найбільше постраждала Ferrexpo

Розпродаж єврооблігацій України, зумовлений погіршенням очікувань про можливий напад Росії, обвалив котирування єврооблігацій України в понеділок на 2,3-4,6% (залежно від терміну погашення).

Згідно з котируваннями в агентстві Bloomberg, ціна найбільш "коротких" паперів із погашенням у вересні цього року втратила 3,3%, внаслідок чого ставка до погашення за ними підскочила з 19,5% до рекордних 26,5%.

Єврооблігації з погашенням у 2023-2024 роках знизилися в ціні на 2,3-3,3%, що призвело до стрибка їх прибутковості на 2,2-2,5 процентних пункти (п.п.) – відповідно приблизно до 16,3% та 16%.

Через падіння цін єврооблігацій із погашенням у 2025-2026 роках на 4,3-4,6% ставки за ними збільшилися майже на 2,3-1,6 п.п. – приблизно до 14,5% та 13,2% відповідно.

Прибутковість паперів із погашенням у 2027 році, що подешевшали в понеділок приблизно на 2,9%, досягла майже 12%, а найдовші єврооблігації з погашенням у 2032 році, що впали в ціні на 2,3%, тепер мають ставку до погашення понад 11% річних.

Окрім цього, у понеділок, як і в п'ятницю, ще на 2,7% подешевшали і ВВП-варанти: тепер їх ціна становить майже 74,2% від номіналу.

Загалом із середи, коли розпочався обвал євробондів і ВВП-варантів України через войовничу риторику офіційних представників РФ, вони подешевшали на 10-17%, ставка за найкоротшими паперами підскочила на 18,8 п.п., а за паперами із погашенням у 2023-2024 роках – на 5,7-5,9 п.п.

Розпродаж українських паперів торкнувся й акцій. Найбільше впали в ціні акції гірничорудної компанії Ferrexpo, що контируються на Лондонській фондовій біржі (LSE), чиї залізорудні активи розташовані в Полтавській області: на 10,7% у п'ятницю та на 4% у понеділок.

Більше ніж на 10% за ці дні подешевшала і нафтогазова компанія Enwell Energy, проте основний внесок у 8% внесла інформація про примусовий продаж за рішенням уряду 20% газу за пільговими цінами для виробників продуктів харчування.

Дещо кращі справи в агрохолдингів. Курс акцій "Кернел" на Варшавській фондовій біржі (WSE) у понеділок знизився на 1,9%, "Астарти" - на 1,4%, ІМК - на 2,8%, а котирування акцій МХП на LSE загалом за підсумками дня залишилися незмінними, хоча у п'ятницю вони й подешевшали більше ніж на 3%.