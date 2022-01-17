Економіка

19:13 17.01.2022

Україна у 2021 р. збільшила імпорт нафти на чверть

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Україна у 2021 р. збільшила імпорт нафти на чверть

Україна у 2021 році збільшила імпорт нафти і нафтової сировини (за кодом ТНЗЕД 2709) на 25,3% (на 315,66 тис. тонн) порівняно з 2020 роком – до 1 млн 561,247 тис. тонн.

За даними Державної митної служби, минулого року імпортовано сировини на $827,592 млн, що вдвічі більше, ніж у 2020-му ($409,167 млн), зокрема з Азербайджану – на $586,178 млн, Алжиру – на $100,146 млн, Лівії – на $92,303 млн, інших країн – на $48,965 млн.

Окрім того, Україна у 2021 році експортувала 89,963 тис. тонн нафти до Румунії на $27,133 млн. Цей обсяг у березні експортував міжнародний трейдер Trafigura. Ресурс було придбано у АТ "Укртранснафта", яке у свою чергу навесні 2020 року купило його на спаді цін для подальшого перепродажу.

Експорт нафти і нафтової сировини з України у 2020 році становив 80 тис. тонн на $24,351 млн. Експорт здійснювала до Білорусі "Укртранснафта", яка навесні 2020 року на спаді цін купила азербайджанську нафту з її подальшим продажем "дочці" БНК.

Як повідомлялося, Україна в 2011 році імпортувала 5 млн 826,316 тис. тонн нафти на $4 млрд 384,387 млн, у 2012-му - 1 млн 544,196 тис. тонн на $1 млрд 232,584 млн, у 2013-му - 761,058 тис. тонн на $630,282 млн, у 2014-му - 178,613 тис. тонн на $146,533 млн, у 2015-му - 248,158 тис. тонн на $89,039 млн, у 2016-му - 515,954 тис. тонн на $173,835 млн, у 2017-му - 1 млн 13,359 тис. тонн нафти на $442,219 млн, у 2018-му - 766,832 тис. тонн на $431,735 млн, у 2019-му – 790,628 тис. тонн на $405,748 млн, у 2020-му – 1 млн 245,587 тис. тонн на $409,167 млн.

Теги: #експорт #імпорт #нафта
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