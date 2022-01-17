Шмигаль зустрівся з главою МЗС Канади, розраховує на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі, зазначивши, що Україна розраховує на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю.

"Радий зустріти в Києві главу МЗС Канади Мелані Жолі. Вдячний за цей важливий прояв підтримки та відкритість до зміцнення відносин між Україною та Канадою. Розраховуємо на продуктивний діалог щодо розширення Угоди про вільну торгівлю", - написав Шмигаль на сторінці у Twitter.

Як повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України, Шмигаль також зазначив, що розширення Угоди про вільну торгівлю на послуги та інвестиції є важливим елементом поглиблення двосторонньої співпраці в економічній сфері.

"Сподіваюсь, оголошення про початок цих переговорів відбудеться до кінця цього місяця з нагоди встановлення дипломатичних відносин між нашими країнами", - сказав прем'єр, наголосивши на важливості залучення канадських інвесторів для реалізації спільних проектів в Україні.

Він подякував Канаді за консолідацію міжнародної позиції щодо агресивних дій РФ.

"За нинішніх умов критичну роль відіграє підтримка партнерів у підвищенні обороноздатності України. У цьому зв’язку ми особливо цінуємо діяльність в Україні Канадської тренувальної місії UNIFIER. Очікуємо на продовження цієї місії після березня 2022 року", - зазначив глава уряду.

Крім того, Шмигаль висловив сподівання на подальший діалог щодо спрощення режиму поїздок громадян України до Канади.

"Для українців Канада є великим другом і партнером. Дуже багато наших громадян живе й працює в Канаді, дуже багато родинних зв’язків. Тож це питання надзвичайно важливе для нас", - наголосив він.

Глава МЗС Канади зі свого боку запевнила, що Канада й надалі надаватиме рішучу підтримку Україні.

Наголошується, що під час зустрічі у присутності прем'єр-міністра України та міністра закордонних справ Канади було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі надання технічної допомоги Секретаріату Кабінету Міністрів України для покращення процесів координації формування політик, стратегічного планування та моніторингу, процесів державного управління, з метою забезпечення їхньої орієнтованості на результат та на потреби громадян.