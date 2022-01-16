Економіка

14:33 16.01.2022

Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ в Україні перевищили показники 2021 року - нардеп Герус

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Запаси вугілля на ТЕС і ТЕЦ в Україні перевищили показники 2021 року - нардеп Герус

Запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ України станом на 14 січня вперше в опалювальному сезоні перевищили запаси вугілля за такий самий період минулого року, повідомив голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

"Станом на 14.01.2022 на складах було 734,1 тис.тонн. Рік тому запаси становили 711,1 тис.тонн. З початку цієї зими запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ збільшилися на 51% або на 248 тис.тонн", - написав Герус у своєму телеграм-каналі в неділю.

Одними з головних факторів такої динаміки, за словами нардепа, став імпорт вугілля, зокрема морським напрямком.

Герус розповів, що станом на 14 січня компанія ДТЕК прийняла 7 суден, а компанія Центренерго – 4 судна з енергетичним вугіллям. Також фактором такої динаміки став імпорт електроенергії і більш високий рівень генерації Енергоатомом, що дало змогу економити вугілля.

Теги: #запаси #вугілля #герус
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