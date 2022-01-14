Міненерго очікує від виробників соціальних продуктів заявки на участь у торгах щодо газу до 16:00 п'ятниці

Комітет із нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку почав приймати заявки від виробників соціальних продуктів на участь у цих торгах, повідомило Міністерство енергетики.

"Сьогодні наказом Міненерго затверджено персональний склад та положення про комітет з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку. З метою організації та проведення торгів просимо виробників надати заявки за відповідною формою на електронну адресу gas.auction@mev.gov.ua сьогодні, до 16:00", - йдеться у повідомленні Міненерго у п'ятницю.

Згідно з ним, торги проведе Українська енергетична біржа 17 січня о 15:00. Перелік виробників, допущених до торгів комітетом з нагляду, буде оприлюднено на сайті УЕБ.

У Міненерго зазначили, що список виробників, допущених до торгів, буде затверджено, зокрема, відповідно до переліку суб'єктів господарювання згідно з наказом Мінагрополітики від 5 січня 2022 року.

Як повідомлялося, загалом у списку Мінагрополітики налічується 6 тис. 803 назви виробників соціально значущих товарів. До нього також входять 978 суб'єктів господарювання, які займаються розведенням свійської птиці, 91 виробник м'яса птиці, 1 тис. 762 виробники олії та жирів тваринного походження.

Крім того, у документі перераховано назви 923 підприємств-переробників молока та виробників вершкового масла і сиру, 1 тис. 297 підприємств борошномельної та 1 тис. 747 - хлібопекарської галузі.

Кабінет Міністрів постановою №19 від 12 січня 2022 року затвердив порядок організації біржових торгів із продажу приватниками газу внутрішнього видобутку для задоволення потреб суб'єктів господарювання, основним видом діяльності яких є виробництво продовольчих товарів, які мають суттєву соціальну значимість.

Відповідно до постанови, Міненерго невідкладно має створити комітет з нагляду за біржовими торгами з продажу природного газу власного видобутку, затвердити його персональний склад та офіційно оприлюднити адресу (електронну адресу) для відправлення заявок споживачів на купівлю природного газу згідно з порядком. Крім того, Міненерго має терміново затвердити та оприлюднити перелік оптових покупців, які мають право на отримання допуску до біржових торгів із метою придбання такого газу.

Перелік покупців газу біржі формує комітет з нагляду виходячи із заявок споживачів, у якій кожен споживач може зазначити не більше одного постачальника газу (покупця).

Відповідно до порядку, стартова ціна газу під час продажу на аукціоні не має перевищувати граничну ціну газу власного видобутку (далі - гранична ціна).

Документ визначає граничну ціну з урахуванням постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди) до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не більше ніж 24%.

"Гранична ціна для цілей торгів враховуватиме розрахункові рентні платежі з подальшим перерахунком граничної ціни в частині рентних платежів за фактом оприлюднення середньої митної вартості імпортного природного газу за відповідний місяць", - зазначено у документі.

Право на купівлю газу на торгах, згідно із затвердженим порядком, мають виробники борошна, молока, хліба, яєць, курятини, батонів та олії.

Дія порядку не поширюється на природний газ підприємств НАК "Нафтогаз України", включаючи юридичних осіб, частка "Нафтогазу" у статутних капіталах яких становить 50% та більше.

Згідно з документом, продавці природного газу зобов'язані щомісяця виставляти на торги не менше ніж 20% газу власного видобутку. При цьому обсяг природного газу кожного з продавців, що підлягає виставленню на продаж у відповідному календарному місяці, визначається як процентна частка обсягу власного природного газу, видобутого у календарному місяці, що передує місяцю проведення торгів.

Покупці мають право купувати на торгах природний газ лише з метою його постачання споживачам на підставі підписаних із ними договорів постачання газу в обсязі, необхідному виключно для перелічених продовольчих товарів.

У разі непідтвердження та ненадання доказів цільового використання цього ресурсу споживачі та покупці відшкодовують продавцю різницю між ринковою ціною природного газу на дату покупки на відповідних торгах та ціною, за якою він був придбаний.

Продавці та покупці зобов'язані інформувати комітет з нагляду про перебіг виконання та про всі зміни, що відбулися в договорах купівлі-продажу природного газу (підписаних за результатами торгів) та договорах постачання природного газу (підписаних зі споживачами).

Для продажу газу на біржі проводяться окремі торгові сесії. Продаж газу здійснюється відповідно до розкладу торгів на біржі, у відкритих торгових сесіях у робочі дні згідно із законодавством, у період із 10 до 22 числа кожного календарного місяця.

Розрахунки між продавцем та покупцем здійснюються на умовах 100-відсоткової передоплати.

Відповідно до порядку, комітет з нагляду за біржовими торгами, зокрема, погоджує регламент торгів, розроблений біржею, здійснює моніторинг за проведенням торгів, затверджує приблизну форму договору купівлі-продажу природного газу та затверджує список покупців, які можуть бути допущені до торгів, у розрізі споживачів та наданих ними обсягів/потреб місячного споживання природного газу для виробництва продовольчих товарів.

Комітет з нагляду також погоджує обсяг природного газу для кожного покупця, який підлягає реалізації на біржі у відповідному календарному місяці, та надсилає інформаційне повідомлення продавцям.