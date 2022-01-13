Економіка

19:40 13.01.2022

Прем'єр України доручив Міненерго щотижня готувати план-графік постачання/споживання газу

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Прем'єр України доручив Міненерго щотижня готувати план-графік постачання/споживання газу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству енергетики України спільно з НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор ГТС України" щотижня складати план-графік постачання та використання природного газу в розрізі категорій споживачів із визначенням цінових показників.

Відповідне доручення про складання планів-графіків та забезпечення контролю за їх виконанням міститься в протоколі проведеної 10 січня 2022 року наради щодо проходження поточного опалювального сезону, текст якого має агентство "Інтерфакс-Україна".

Кабмін також доручив Міненерго, Мінекономіки, НАК та ОГТСУ обговорити з промисловими підприємствами, які є великими споживачами газу, "врегулювання питань постачання газу до кінця осінньо-зимового періоду 2021/2022 років".

Згідно з документом, досі залишається невирішеним питання, на кого може бути покладено спеціальні обов'язки щодо постачання операторам газорозподільних систем (ГРС) природного газу на виробничо-технологічні витрати (ВТВ) за цінами, нижчими від ринку, оскільки ні НАК, ні ОГТСУ не хочуть чи не можуть взяти на себе цю збиткову діяльність.

Водночас через політичне рішення української влади не підвищувати тарифів на транспортування газу в період різкого зростання цін на нього хтось має компенсувати відповідну різницю в цінах для ГРС або забезпечити останніх дешевим ресурсом для ВТВ.

Кабмін також доручив опрацювати питання визначення оптимальних схем електро-, газо- та теплопостачання населених пунктів, де газопостачання здійснюється газопроводами, що розташовані на території суміжних країн.

Як повідомлялося, голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко наприкінці жовтня заявив про готовність НАК стати постачальником газу для покриття виробничо-технологічних витрат газорозподільних підприємств (обл- та міськгазів), що дасть змогу збалансувати їхні тарифи на розподіл газу.

Пізніше член правління "Нафтогазу" Роман Чумак наголосив, що умовою для постачання НАК ресурсу на ВТВ операторів ГРС за "соціальною" ціною має стати можливість компенсації компанії різниці між цією ціною та ринковою.

За його словами, НАК працює над можливістю забезпечити потреби операторів ГРС у природному газі для ВТВ, проте зазначені обсяги газу компанія буде змушена купувати на ринку, з чим і пов'язана необхідність урегулювання питання покриття різниці в ринковій ціні газу та ціні його закупівлі для ВТВ.

"Нафтогаз" в умовах різкого зростання ціни на газ уже зобов'язався постачати ресурс населенню, бюджетникам та виробникам тепла для вищезазначених споживачів за "соціальними" цінами.

У середині грудня Міненерго запропонувало покласти на ОГТСУ спецобов'язки з постачання операторам ГРС природного газу на ВТВ, але регулятор НКРЕКП виступив проти цієї пропозиції.

Теги: #план #газ #постачання #україна
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