Україна у 2021 році залишила список найуразливіших країн за рахунок накопичення резервів та покращення платіжного балансу

Україна у 2021 році залишила список найуразливіших та менш стійких країн за версією берлінської компанії Scope завдяки спроможності продовжувати накопичувати валютні резерви, покращенню платіжного балансу та зниженню обсягів виплат за останній рік, повідомив член Ради Національного банку України (НБУ) Віктор Козюк.

Берлінська компанія Scope обчислює індекс External Vulnerability and Resilience rankings (Рейтинг уразливості та стійкості до зовнішніх шоків). Минулого року Україна була в найбільш ризикованому овалі на графіку. Вона була серед країн, які найуразливіші та менш стійкі. Цього року Україна залишила цей овал. Це створює певний запас міцності", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, певне покращення на стороні зовнішнього сектора говорить про стриманий оптимізм, пов'язаний із уразливістю до зовнішніх шоків.

"При цьому Україна залишається за показником зовнішньої вразливості на 80-му місці. Тобто, ймовірність того, що ми випали з цього овалу назавжди, не 100%. Потрібно працювати, щоб ми туди не повернулися", - додав експерт.

У списку найуразливіших країн у 2021 році перебувають Туреччина, Вірменія, Білорусь та Грузія.