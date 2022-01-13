Економіка

07:41 13.01.2022

Влада Швеції вважає дії РФ на європейському ринку однією з причин високих цін на енергію в країні

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Влада Швеції вважає дії РФ на європейському ринку однією з причин високих цін на енергію в країні

Дії Росії на європейському енергетичному ринку - одна з причин, через яку шведи зіткнулися із сильним зростанням цін на енергію, заявив міністр енергетики Швеції Хашаяр Фарманбар.

"Шведські споживачі не повинні настільки страждати через, серед іншого, російську поведінку на європейському ринку енергетики", - цитує в середу міністра агентство Bloomberg. У повідомленні зазначається, що, на думку міністра, підхід Росії до постачання газу до Європи цієї зими став серйозним фактором, який вплинув на ціни на енергоресурси у грудні 2021 року.

Агентство зазначає, що влада Швеції виділила $664 млн на допомогу шведам, які зіткнулися з підвищенням цін на енергію. На таких заходах наполягала шведська опозиція. Крім того, раніше подібні кроки зробили в Норвегії.

Наприкінці минулого року в ЄС активно закликали Росію нарощувати постачання газу, щоби сприяти зниженню цін на цей енергоресурс.

 

 

Теги: #енергоносії #швеція #критика #росія
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