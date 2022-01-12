Економіка

19:43 12.01.2022

Президент підписав закон про локалізацію в машинобудуванні

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Президент підписав закон про локалізацію в машинобудуванні

Президент України Володимир Зеленський підписав підтриманий парламентом законопроект №3739 "Про внесення змін до закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості".

Згідно з інформацією на сайті парламенту, закон повернутий із підписом президента 12 січня поточного року.

Як повідомив співавтор закону, народний депутат Дмитро Кисилевський, у перший рік дії закону під час закупівлі продукції машинобудування буде потрібно щонайменше 10% української складової, кожного наступного року цей показник збільшуватиметься на 5%, доки не досягне 40%.

"Створення 64 тисяч робочих місць та зростання ВВП на 4,2% у середньостроковій перспективі - вкрай важливий ефект, який очікується після набуття чинності закону про локалізацію. Але ще важливішим є перезавантаження державної промислової політики. Підтримка закону у Верховній Раді конституційною більшістю та швидке підписання закону президентом демонструє, що наша промисловість таки має шанс на адекватну підтримку з боку держави", - наголосив Кисилевський.

Нардеп також повідомив, що Кабмін тепер має розробити нормативну базу для застосування вимоги щодо локалізації під час держзакупівель. Він припустив, що на це піде декілька місяців.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук 24 грудня 2021 року підписав законопроект №3739.

"Відкриваємо нову сторінку історії української економіки, де національне виробництво є одним із пріоритетів державної політики. Щойно підписав закон про локалізацію", - написав тоді Стефанчук у Facebook.

За його словами, на ухвалення закону чекали сотні українських підприємств, а сам документ передбачає, що "державні кошти будуть витрачатися на замовлення продукції в українських, а не закордонних підприємств".

Раніше повідомлялося, що 21 липня Верховна Рада прийняла за основу, а 16 грудня - у другому читанні та в цілому законопроект №3739 про локалізацію, спрямований на розвиток машинобудування. Згідно з документом, тимчасові преференції (на 10 років) поширюються на держзакупівлі на суму 200 тис. грн і більше, якщо рівень локалізації виробництва становить 10% у 2022 році зі щорічним збільшенням на 5% - до 40%, і цей рівень локалізації зберігається до кінця 10-річного терміну. До другого читання законопроекту початкові та фінальні відсотки необхідного рівня локалізації було зменшено.

Ступінь локалізації визначається виробником товару і підтверджується уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабміном за запропонованою формулою: спільно з профільним комітетом ВР може щорічно (не пізніше 31 жовтня) змінювати ступінь локалізації виробництва на наступний рік - зменшувати до 5% або збільшувати на 10%, а також може знижувати рівень локалізації для проведення окремої закупівлі.

До переліку товарів, що підпадають під дію закону, входять, зокрема, дизель-генератори, турбогенераторні установки, трансформатори, конденсатори, насоси, автомобілі швидкої допомоги, автобуси різних типів, трамваї та тролейбуси, вантажні та спецавтомобілі, електробуси, кузови транспортних засобів, причепи, локомотиви, залізничні вагони, вертольоти, літаки і космічні апарати, парові турбіни, гірничорудні машини.

Вимоги локалізації не поширюватимуться на компанії з країн-членів угоди GPA, зокрема, ЄС і США. Закон набуває чинності через шість місяців з моменту опублікування.

Законопроект №3739 було зареєстровано в парламенті 24 червня 2020 року. Його співавторами стали переважно нардепи фракції "Слуга народу", зокрема Дмитро Кисилевський, Дмитро Наталуха, Роксолана Підласа, а також голови депутатських фракцій і груп, парламентських комітетів, члени комітету економічного розвитку та інших депутатів - загалом 37 осіб.

На думку представників українських промислових підприємств, ухвалення документа дасть імпульс залученню масштабних інвестицій у національну економіку. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, реалізація запропонованих заходів дасть змогу задовольнити потреби ПАТ "Укрзалізниця", "Укрнафта", НАЕК "Енергоатом", міжнародних аеропортів, комунальних перевізників, департаментів та виконавчих комітетів місцевої влади в оновленні рухомого складу, спецтехніки та продукції енергомашинобудування.

Закон набуває чинності через шість місяців із моменту опублікування.

Теги: #закон #україна #машинобудування
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