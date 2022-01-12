Економіка

16:31 12.01.2022

Україна планує нову програму з МВФ після завершення влітку-2022 програми stand-by - прем'єр

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Україна планує нову програму з МВФ після завершення влітку-2022 програми stand-by - прем'єр

Україна після завершення влітку цього року спільної з Міжнародним валютним фондом (МВФ) програми stand-by, відкритої влітку 2020 року, має намір продовжити співпрацю з фондом у рамках нової програми, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Йдеться... про створення нової спільної з МВФ програми підтримки впровадження реформ після закінчення терміну дії програми stand-by", - сказав він на засіданні уряду у Києві у середу.

Прем'єр зазначив, що важливою у 2022 році залишається подальша активна співпраця і з іншими міжнародними партнерами, зокрема, Київ має намір продовжити програму макрофінансової допомоги ЄС.

"Ми хочемо дати старт новим проектам та програмам співпраці для забезпечення економічного відновлення та досягнення сталого економічного зростання України", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand-by загальним обсягом приблизно $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування обсягом $2,1 млрд. Було намічено чотири перегляди виконання умов програми для виділення ще чотирьох траншів.

Проте обумовлений графік було порушено, а фінансування на тривалий час призупинено через невиконання Україною низки зобов'язань. Лише у листопаді 2021 року МВФ надав Україні другий транш розміром SDR500 млн в еквіваленті $699 млн і вирішив продовжити дію програми до червня 2022 року.

Теги: #програма #україна #мвф
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