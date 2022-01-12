Економіка

07:31 12.01.2022

Збитки від стихійних лих у 2021 році досягли $280 млрд, з них було застраховано $120 млрд

3 хв читати
Збитки від стихійних лих у 2021 році досягли $280 млрд, з них було застраховано $120 млрд

Стихійні лиха 2021 року завдали загальних збитків у розмірі $80 млрд, з яких приблизно $120 млрд було застраховано, повідомляється на сайті перестраховика Munich Re.

Як зазначається, 2021 рік порівняно з 2005 і 2011 роками виявився другим найдорожчим для страхового сектора.

Найдорожчим стихійним лихом минулого року став ураган Іда із загальними втратами розміром $5 млрд (застраховані збитки становили $36 млрд). У Європі раптові повені після сильних дощів завдали збитків у розмірі $54 млрд (EUR46 млрд) - в історії Німеччини це найдорожче стихійне лихо.

Багато погодних катастроф відповідають очікуваним наслідкам зміни клімату, що робить невідкладним завданням підвищення готовності до втрат та захист клімату, зазначають у Munich Re.

"Картини стихійного лиха в 2021 році викликають тривогу. Кліматичні дослідження все частіше підтверджують, що екстремальні погодні умови стали більш ймовірними. Суспільствам необхідно терміново адаптуватися до погодних ризиків, які зростають і зробити захист клімату пріоритетом", - зазначає член правління компанії Торстен Джеворек.

Згідно з повідомленням, на США припала дуже висока частка збитків від стихійних лих у 2021 році (приблизно $145 млрд), з яких було застраховано близько $85 млрд. Як загальні, так і застраховані збитки були значно вищими, ніж у два попередні роки (загальні збитки в 2020 р. - $100 млрд, 2019 р. - $52 млрд; застраховані збитки у 2020 р. - $67 млрд, 2019 р. - $26 млрд).

Найдорожче стихійне лихо минулого року - ураган Іда, що обрушився на сушу 29 серпня за 90 км на південь від Нового Орлеана як сильний ураган (категорія 4, другий за руйнівністю) при швидкості вітру близько 240 км/год (150 миль/год). Десятки тисяч будівель були пошкоджені або зруйновані. Система дамб у Новому Орлеані, яка була посилена після урагану Катріна в 2005 році, витримала штормові хвилі, тим самим запобігши набагато більшим втратам.

Потім ураган Іда попрямував на північний схід, викликавши сильну повінь, зокрема, у Нью-Джерсі та столичному районі Нью-Йорка.

Загалом ураган Іда завдав збитків у розмірі $65 млрд, з яких приблизно $36 млрд було застраховано (55%). Загалом загинуло 114 людей.

Слідом за попередніми рекордними 30 названими тропічними штормами в 2020 році штормова активність упродовж сезону ураганів 2021 року знову була значно вищою за довгострокове середнє значення (14,3 за період з 1991 до 2020 року) з 21 названим тропічним штормом.

У грудні 2021 року серія сильних штормів у кількох штатах центральної та південно-східної частини США призвела до винятково високих втрат, особливо в грудні. Десятки сильних торнадо зі швидкістю вітру до 310 км/год (190 миль/год) спустошили шість штатів. Особливо сильно постраждало місто Мейфілд (штат Кентукі), де масивний клиноподібний торнадо EF4 з довгими гусеницями пронісся околицями. Більшість міста, зокрема свічковий завод, були вщент зруйновані. За початковими оцінками, загальні збитки становили близько $5,2 млрд, прогнозовані застраховані збитки становили $4 млрд. Приблизно 90 людей було вбито.

У лютому виняткова хвиля холоду принесла крижані температури навіть на південь США. Температура -8°C (17°F) була зафіксована у місті Х'юстон (південь Техасу). Хоча у штаті Техас приблизно раз на десятиліття трапляються великі заморозки, енергетика, інфраструктура та будівлі штату часто виявляються недостатньо підготовленими до таких умов. Мільйони людей залишилися без електрики. Загалом зі збитками розміром $30 млрд (половина з яких були застраховані) ця подія стала третьою за величиною стихійним лихом 2021 року.

 

 

Теги: #стихія #підсумки #збитки
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 11.01.2022
Казахстанський бізнес втратив через заворушення понад $220 млн

Казахстанський бізнес втратив через заворушення понад $220 млн

10:44 09.01.2022
Сума збитків від заворушень у Казахстані зросла до 212 млн доларів

Сума збитків від заворушень у Казахстані зросла до 212 млн доларів

15:36 06.01.2022
Міжнародна група з координації та допомоги працюватиме за нормами міжнародного права над відшкодуванням Іраном збитків за збиття літака "МАУ"

Міжнародна група з координації та допомоги працюватиме за нормами міжнародного права над відшкодуванням Іраном збитків за збиття літака "МАУ"

19:40 02.01.2022
Південний ГЗК у 2021 році наростив випуск концентрату на 5,5%, здійснив низку інвестпроектів із підвищення потужності

Південний ГЗК у 2021 році наростив випуск концентрату на 5,5%, здійснив низку інвестпроектів із підвищення потужності

11:29 01.01.2022
Топ-менеджери великих промислових компаній України підбили підсумки 2021 року

Топ-менеджери великих промислових компаній України підбили підсумки 2021 року

20:23 30.12.2021
РНБО у 2021 році провела 36 засідань і розглянула 150 питань

РНБО у 2021 році провела 36 засідань і розглянула 150 питань

15:20 28.12.2021
Збитки від 10 найбільших природних катастроф у 2021 році сягнули $170 млрд - експерти

Збитки від 10 найбільших природних катастроф у 2021 році сягнули $170 млрд - експерти

07:38 28.12.2021
Збитки від десяти найбільш серйозних природних катастроф 2021 року перевищили $170 млрд

Збитки від десяти найбільш серйозних природних катастроф 2021 року перевищили $170 млрд

07:33 22.12.2021
Аукціонні будинки встановлюють рекорди в 2021 році завдяки новачкам і міленіалам

Аукціонні будинки встановлюють рекорди в 2021 році завдяки новачкам і міленіалам

20:26 03.12.2021
Посол РФ в Естонії шкодує, що за час його роботи в Таллінні прикордонне питання з Москвою не було вирішено

Посол РФ в Естонії шкодує, що за час його роботи в Таллінні прикордонне питання з Москвою не було вирішено

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зростання цін виробників в Україні у 2021 р. прискорилося в 4,3 разу й сягнуло 62,2% - Держстат

Енергосистема України має необхідний ресурс для забезпечення зростання споживання е/е – глава Міненерго

Зростання ВВП у 2021 році на 3,2% не компенсує спаду економіки у 2020 році – голова Ради НБУ

Інфляція в Україні у 2021 році подвоїлася і становить 10% - Держстат

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Світовий банк погіршив прогноз зростання світового ВВП у 2022 році до 4,1%

Франція виступає за атомну енергію, зокрема з геополітичних причин

ЕКА підписала меморандум із Ексімбанком Туреччини

Встановлено плату за доступ до ЄДЕСБ приватних електронних систем

Зростання цін виробників в Україні у 2021 р. прискорилося в 4,3 разу й сягнуло 62,2% - Держстат

Енергосистема України має необхідний ресурс для забезпечення зростання споживання е/е – глава Міненерго

Зростання ВВП у 2021 році на 3,2% не компенсує спаду економіки у 2020 році – голова Ради НБУ

ДІЯРУ в січні планує інспекційне обстеження ЦСВЯП – голова інспекції

Інфляція в Україні у 2021 році подвоїлася і становить 10% - Держстат

Українці придбали понад 300 тис. залізничних квитків за програмою "єПідтримка" - УЗ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА