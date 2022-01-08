Обсяги виробництва наркотиків у Південній Америці для Європи зростають

Минулого року митниця бельгійського порту Антверпен вилучила 90 тонн кокаїну, або на 34% більше, ніж у попередньому, і в цьому факті є не лише хороша новина, повідомив у п'ятницю телеканал RTBF.

"Кажуть, що, як правило, митниця конфіскує 10% вантажу, що відправляється (наркотиків). У нас цей відсоток, безсумнівно, вищий, але він, звичайно, не досягає і половини наркотиків, що транспортуються через антверпенський порт", - заявив каналу генеральний адміністратор бельгійської митниці Крістіан Вандерварен.

За його оцінкою, збільшення у 2021 році обсягів вилучених наркотиків пояснюється також зростанням їх виробництва у Південній Америці.

На перший погляд, коментує RTBF, митники мають причини бути задоволеними результатами своєї роботи, проте зростання кількості вилучених наркотиків не можна вважати гарною новиною як з точки зору громадської охорони здоров'я, так і безпеки. Оскільки інша цифра свідчить про розмах трафіку, що рік від року безперервно зростає, оскільки в той же час близько 160 додаткових тонн, призначених для перевалки в Антверпені, було вилучено митницею в портах країн виробництва.

Експерти пояснюють зростання контрабанди наркотиків також зниженням цін на них, при тому, що за звичайною економічною логікою через масштабні конфіскації ціни мали б зростати, зазначає телеканал. Проте відбувається зовсім протилежне.

Вандерварен бачить у цьому тривожний факт, оскільки "роками ціни залишалися стабільними, але вже деякий час ми констатуємо, що вони знижуються". А зниження цін сприяє зростанню попиту.

"Це означає, що ми добре виконуємо нашу роботу, але загальний результат поганий, тому що, як і раніше, доводиться констатувати масове ввезення наркотиків до Європейського союзу, і вилучення - це лише мала частина обсягів, що прибувають у наші порти в Бельгії та Нідерландах" , – пояснив генеральний адміністратор бельгійській митниці.