АМКР заявляє про неправдивість інформації прокуратури щодо обмежених арештів рахунків, компанія не може виплачувати зарплату

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) заявляє про неправдивість інформації Офісу генерального прокурора (ОГП) України про те, що арешт накладено лише на окремі рахунки компанії і підприємство може здійснювати виплату заробітної плати працівникам.

"ОГП представив свої роз'яснення, в яких заперечує, що заблоковано саме той рахунок, через який обслуговується зарплатний проект. Це твердження не відповідає дійсності. Насправді правоохоронні органи паралізували роботу підприємства та поставили під загрозу понад 20 тис. осіб, які можуть не отримати своєї зарплати 6 січня", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в АМКР у четвер.

Як підтвердження прес-служба надала копії відповідних банківських документів: офіційного листа "Укрсиббанку", який підтверджує, що платіжні доручення на виплату зарплати працівникам АМКР відхилено; відхиленого платіжного доручення на виплату зарплати за 5 січня 2022 року та платіжного доручення від 7 грудня 2021 року, згідно з яким було виплачено зарплату за листопад 2021 року.

Як повідомлялося в прес-релізі АМКР, Офіс генерального прокурора України спільно із Шевченківським судом м. Києва 4 січня заблокували кошти на всіх рахунках ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг". Одночасно уточнювалося, що представники ОГП звернулися до українських банків із вимогою виконати ухвалені 30 листопада 2021 року судом рішення щодо накладення арештів на рахунки підприємства.

Спір стосується підходу до розрахунку ренти. 4 листопада 2021 року окружний адміністративний суд підтримав позицію АМКР, відхиливши цивільний позов проти компанії, порушений Державною податковою службою. До податкових органів подано апеляцію, і компанія готується відстоювати свою позицію в апеляційному адміністративному суді.

"Незважаючи на те, що адміністративний суд виніс ухвалу на користь "ArcelorMittal Кривий Ріг", 17 листопада Генеральна прокуратура та Служба безпеки України порушили кримінальну справу проти одного з керівників " ArcelorMittal Кривий Ріг". Компанія вважає ці обвинувачення безпідставними та яскравим прикладом політичного тиску на найбільшого іноземного інвестора", - констатували у прес-релізі. І зазначалося, що ці надумані кримінальні обвинувачення висувають фізичній особі, а не компанії. Нині цивільний процес проти АМКР не відбувається, отже, немає юридичних підстав для блокування рахунків компанії, вважають у компанії.

У свою чергу ОГП 5 січня ввечері поширив заяву, що клопотання прокурора, яким було накладено арешт на безготівкові кошти на окремих рахунках АМКР, стосується лише коштів, визнаних речовими доказами у кримінальному провадженні та в межах суми встановленої ймовірно завданої шкоди. "Згідно з матеріалами кримінального провадження встановлено, що з цих рахунків не здійснювалися відрахування зі сплати податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів, а також для виплати заробітної плати", - наголошувалося в інформації ОГП.

В ОГП переконані, що всі процесуальні дії відбуваються виключно в межах чинного законодавства та всередині кримінального провадження.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".