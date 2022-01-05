Економіка

19:14 05.01.2022

Герус пропонує розширити повноваження держави щодо втручання в роботу ринку газу в умовах кризи

3 хв читати
Герус пропонує розширити повноваження держави щодо втручання в роботу ринку газу в умовах кризи

Народний депутат Андрій Герус (фракція "Слуга народу") пропонує розширити участь держави у регулюванні ринку природного газу в умовах кризи шляхом збільшення повноважень кризового комітету при Міністерстві енергетики України.

Відповідно до зареєстрованого депутатом 30 грудня 2021 року законопроекту №6426-1 про внесення змін до закону про ринок природного газу, у кризовій ситуації будь-якого рівня комітет зможе зобов'язати тих, хто не бере участі у забезпеченні побутових споживачів (населення) газом, примусово продавати свій ресурс на організованому товарному ринку (біржі), а також встановлювати цінові обмеження під час здійснення операцій купівлі-продажу природного газу на ній.

Крім того, Комітет зможе встановлювати заборону для оператора підземних сховищ затверджувати номінації на закачування газу (крім обсягів, завезених у режимі "митного складу"), а також встановлювати цінові обмеження для врегулювання позитивних небалансів у замовників послуг транспортування оператором газотранспортної системи з метою стимулювання замовників послуг транспортування не створювати позитивних небалансів.

Законопроект також передбачає встановлення прайс-кепів на ринку природного газу для визначеної категорії його суб'єктів на підставі рішень Кабінету Міністрів щодо покладання спецзобов'язань.

"Волатильність на світових ринках природного газу зумовлює доцільність додаткового регулювання на ринку газу України, зокрема шляхом впровадження цінових та інших обмежень, спрямованих на захист інтересів споживачів природного газу", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Герус вважає, що впровадження цінових та інших обмежень, запропонованих у законопроекті, відповідають статті 3 Директиви 2009/73/ЄС щодо покладання спеціальних обов'язків та захисту споживачів.

"Відповідно, механізм реагування на кризові ситуації на ринку газу не порушує зобов'язання, які Україна взяла на себе як країна, яка ратифікувала Протокол про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоду про асоціацію з Європейським Союзом", - йдеться у поясненні комітету ПЕК до документа.

Наприкінці документа зазначено, що очікуваний час ухвалення закону та набрання ним чинності - 1 травня 2022 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України постановою №1433 від 30 грудня 2021 року зобов'язав приватних газодобувачів продавати 20% газу, що добувається, на Українській енергетичній біржі (УЕБ) до 30 квітня 2022 року. Для цього 20% об'єму видобутого приватниками природного газу внесено до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Крім того, Кабмін постановою №1435 від тієї самої дати вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище ніж 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезазначених суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

За оцінкою першого віце-прем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко, приватні газодобувні компанії продадуть у січні на біржі приблизно 80 млн куб. м газу. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі - виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, перелік яких затвердить Мінекономіки.

Водночас в Асоціації газовидобувних компаній України виступили проти цього рішення КМУ, заявивши, що воно є незаконними та суперечать чинному законодавству, зокрема закону "Про ринок природного газу".

 

 

Теги: #газ #законопроект #ринок
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:58 05.01.2022
Закупівлі тролейбусів українськими містами в 2021 році скоротилися майже вдвічі

Закупівлі тролейбусів українськими містами в 2021 році скоротилися майже вдвічі

19:40 05.01.2022
В Одесі п'ятеро студентів через несправність газової колонки отруїлися газом, троє з них - у стані середньої тяжкості

В Одесі п'ятеро студентів через несправність газової колонки отруїлися газом, троє з них - у стані середньої тяжкості

16:48 04.01.2022
У Раді зареєстровано ще один законопроект, що пропонує відновити змішану систему виборів

У Раді зареєстровано ще один законопроект, що пропонує відновити змішану систему виборів

15:50 04.01.2022
Geo Alliance Пінчука викупила 50-відсоткову частку Arawak в українських нафтогазових активах

Geo Alliance Пінчука викупила 50-відсоткову частку Arawak в українських нафтогазових активах

15:30 04.01.2022
АМКУ наполягає на зловживанні облгазами "РГК" монопольним становищем при нарахуванні температурних коефіцієнтів - голова комітету

АМКУ наполягає на зловживанні облгазами "РГК" монопольним становищем при нарахуванні температурних коефіцієнтів - голова комітету

13:44 04.01.2022
Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

12:35 04.01.2022
Газ у Європі знову вищий за $1000/тис. куб. м після завершення свят та відлиги

Газ у Європі знову вищий за $1000/тис. куб. м після завершення свят та відлиги

11:05 02.01.2022
Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 2 січня впала до 35 млн куб. м

Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 2 січня впала до 35 млн куб. м

13:32 01.01.2022
Україна увійшла в 2022 рік із запасами в ПСГ 13,5 млрд куб.м

Україна увійшла в 2022 рік із запасами в ПСГ 13,5 млрд куб.м

13:29 01.01.2022
Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 1 січня впала на 41%

Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 1 січня впала на 41%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Доходи держбюджету-2021 перевиконано на 1,8% - Держказначейство

Рішення уряду зобов'язати приватників продавати 20% видобутого газу на біржі суперечать законодавству - АГКУ

ОСТАННЄ

Україна завершила 2021 рік із рекордним показником експорту товарів - $68 млрд

Росія, як і раніше, блокує постачання енерговугілля з Казахстану для "Центренерго" – глава Міненерго

Нерезиденти сьогодні зберігають у ПСГ України майже 600 млн куб. м газу – глава Міненерго

Державні "Миколаїв-" та "Хмельницькобленерго" продають "Енергоатому" енергозбути за 105,2 млн грн та 69,8 млн грн, міноритарії проти

НБУ спростував інформацію нардепа Бужанського про зупинення роботи Фабрики банкнотного паперу та Банкнотно-монетного двору

Укрзалізниця" додала понад 1,5 тис. місць на 11 популярних напрямків на свята

США готові сприяти Україні у стабільності постачання ядерного палива та інших енергоресурсів

Мінцифри запустило в "Дії" push-повідомлення про перевірку кредитної історії

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Середня ціна 1 кв. м в новобудовах Києва в січні-2022 становить 35 тис. грн – "ЛУН"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА