Герус пропонує розширити повноваження держави щодо втручання в роботу ринку газу в умовах кризи

Народний депутат Андрій Герус (фракція "Слуга народу") пропонує розширити участь держави у регулюванні ринку природного газу в умовах кризи шляхом збільшення повноважень кризового комітету при Міністерстві енергетики України.

Відповідно до зареєстрованого депутатом 30 грудня 2021 року законопроекту №6426-1 про внесення змін до закону про ринок природного газу, у кризовій ситуації будь-якого рівня комітет зможе зобов'язати тих, хто не бере участі у забезпеченні побутових споживачів (населення) газом, примусово продавати свій ресурс на організованому товарному ринку (біржі), а також встановлювати цінові обмеження під час здійснення операцій купівлі-продажу природного газу на ній.

Крім того, Комітет зможе встановлювати заборону для оператора підземних сховищ затверджувати номінації на закачування газу (крім обсягів, завезених у режимі "митного складу"), а також встановлювати цінові обмеження для врегулювання позитивних небалансів у замовників послуг транспортування оператором газотранспортної системи з метою стимулювання замовників послуг транспортування не створювати позитивних небалансів.

Законопроект також передбачає встановлення прайс-кепів на ринку природного газу для визначеної категорії його суб'єктів на підставі рішень Кабінету Міністрів щодо покладання спецзобов'язань.

"Волатильність на світових ринках природного газу зумовлює доцільність додаткового регулювання на ринку газу України, зокрема шляхом впровадження цінових та інших обмежень, спрямованих на захист інтересів споживачів природного газу", - йдеться у пояснювальній записці до документа.

Герус вважає, що впровадження цінових та інших обмежень, запропонованих у законопроекті, відповідають статті 3 Директиви 2009/73/ЄС щодо покладання спеціальних обов'язків та захисту споживачів.

"Відповідно, механізм реагування на кризові ситуації на ринку газу не порушує зобов'язання, які Україна взяла на себе як країна, яка ратифікувала Протокол про приєднання до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоду про асоціацію з Європейським Союзом", - йдеться у поясненні комітету ПЕК до документа.

Наприкінці документа зазначено, що очікуваний час ухвалення закону та набрання ним чинності - 1 травня 2022 року.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України постановою №1433 від 30 грудня 2021 року зобов'язав приватних газодобувачів продавати 20% газу, що добувається, на Українській енергетичній біржі (УЕБ) до 30 квітня 2022 року. Для цього 20% об'єму видобутого приватниками природного газу внесено до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється виключно на організованих товарних ринках.

Крім того, Кабмін постановою №1435 від тієї самої дати вніс зміну до "карантинної" постанови №1236 від 9 грудня 2020 року, встановивши до 30 квітня 2022 року граничну надбавку до ціни природного газу власного видобутку (без урахування рентних платежів) на рівні не вище ніж 24% для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів.

Торговельну надбавку на постачання природного газу власного видобутку для задоволення потреб вищезазначених суб'єктів господарювання встановлено на рівні не вище ніж 1%.

За оцінкою першого віце-прем'єра - міністра економіки України Юлії Свириденко, приватні газодобувні компанії продадуть у січні на біржі приблизно 80 млн куб. м газу. Основними покупцями будуть кінцеві споживачі - виробники соціальних сортів хліба, борошна, молока, олії, яєць, курятини, перелік яких затвердить Мінекономіки.

Водночас в Асоціації газовидобувних компаній України виступили проти цього рішення КМУ, заявивши, що воно є незаконними та суперечать чинному законодавству, зокрема закону "Про ринок природного газу".