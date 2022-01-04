Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 р. може становити до 20% і потребуватиме антикризових заходів

Інфляція в сировинній продовольчій групі товарів у 2022 році може становити від 10% до 20%, що призведе до інфляційного стрибка до 8-10% і, у свою чергу, потребуватиме антикризових заходів, вважає радник президента Олег Устенко.

"Базовий прогноз на 2022 рік, який мені видається найбільш реалістичним, - це збільшення цін на сировинну продовольчу групу (зерно, цукор, какао тощо) від 10% до 20%. Враховуючи, що продовольча група в українському споживчому кошику більше ніж вагома - майже 50%, таке збільшення цін може стати серйозним інфляційним шоком", - повідомив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, зростання інфляції - серйозний ризик і для всього світу, і для України. Цю проблему не буде знято з порядку денного і в 2023 році. "В нашому випадку 20-відсотковий ціновий шок за продовольчою сировинною групою може призвести до інфляційного стрибка від 8% до 10%", - зазначив він.

При цьому він пояснив, що ситуація на ринку продовольства динамічна, оскільки пов'язана з ризиками. "Поточний рік - рік серйозних інфляційних викликів, оскільки ми спостерігаємо високий рівень інфляції в основних емісійних центрах. А ми фактично імпортуємо цю інфляцію з емісійних центрів. Динаміка інфляції за сировинною групою, особливо продовольчою, очікується у бік збільшення, що, звісно, вдарить по гаманцях людей не лише в Україні, а й у всьому світі", - сказав Устенко.

Як антикризові заходи можуть розглядатися різні доплати незахищеним верствам населення, зокрема виплати за аналогією з програмою "єПідтримка", в рамках якої вакциновані українці можуть отримати 1 тис. грн і витратити її на конкретні цілі.

"В Офісі президента позиція більше ніж чітка: передусім мають отримати підтримку найбільш вразливі та незахищені верстви населення. Як - варіанти розглядатимуться. Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і запровадження food stamp у системі "Дія" - так званих "продуктових чеків", як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть упроваджуватися в разі необхідності", - пояснив Устенко.

За його словами, базовий сценарій зростання інфляції, який розглядає ОП, це інфляція на рівні 7% у 2022 році.

"Національний банк виставляє інфляційну мету на 5%+/-2%. Отже, максимально допустимий рівень інфляції - 7%. Але ситуація залежить не лише від України, а й від зовнішніх шоків", - зазначив він.

А ось ідею з тимчасовим встановленням нульової або зниженої ставки ПДВ на продукти харчування радник президента вважає ризикованою і невиправданою, оскільки такий крок може викривити конкуренцію на ринках і спричинить додаткові витрати на адміністрування.

"У наших умовах це додатковий ризик для економіки. В результаті може виявитися, що економічний ефект від цього не такий, як здавався на етапі розрахунку", - зробив висновок він.