Заявка на транзит газу через Україну до Словаччини 2 січня впала до 35 млн куб. м

Прокачування газу через Україну в напрямку Словаччини в перших числах січня 2022 року перебуває на близькому до мінімального рівні за останній рік, свідчать дані словацького газотранспортного оператора Eustream.

Так, якщо 31 грудня 2021 року відповідна заявка була 83,8 млн куб. м, то на 1 січня 2022 року вона впала до 49,5 млн куб. м, а на 2 січня вже до 35,5 млн куб. м.

Загалом у 2021 році середньодобове прокачування через точку "Вельке Капушани" становило 76,6 млн куб. м.

У 2021 році менші обсяги добового прокачування українсько-словацьким газотранспортним коридором були наприкінці лютого (24-33 млн куб.м) на тлі рекордної відлиги в Європі паралельно з сильними морозами в Сибіру, на Уралі іта Поволжі.

У 2020 році ще менші добові обсяги газу через Україну в напрямку Словаччини "Газпром" прокачував на початку січня (в т.ч. 2 січня – 6,7 млн куб. м), коли товарні потоки напередодні завершення старого транзитного контракту і важких переговорів щодо укладення нового були налаштовані на найгірший сценарій з припиненням транзиту.

Як повідомлялося, транзит природного газу через ГТС України в 2020 році становив 55,8 млрд куб.м, що на 37,7% менше, ніж за 2019 рік (89,6 млрд куб. м). Середньодобовий обсяг транзиту за рік становив 153 млн куб. м при заброньованих 178 млн куб. м.

Транзит природного газу ГТС України в січні-листопаді 2021 року становив 38,3 млрд куб.м, що на 23,6% менше, ніж за аналогічний період 2020 року (50,1 млрд куб. м).

На українському газотранспортному коридорі в 2021-2024 рр. діє нова обов'язкова "бронь" для "Газпрому" – 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу) після 65 млрд куб. м (178 млн куб. м/добу) в 2020 році.