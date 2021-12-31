Економіка

15:07 31.12.2021

Кабмін упровадив держрегулювання цін на батон та соняшникову олію

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Кабмін упровадив держрегулювання цін на батон та соняшникову олію

Кабінет Міністрів України вніс батон та соняшникову олію до списку харчових продуктів, подорожчання яких мають заздалегідь декларувати суб'єкти господарювання, що їх реалізують, а також заборонив встановлювати націнку на хліб житньо-пшеничний та батон понад 10%.

Відповідне рішення уряду міститься у його постанові №1432 від 30 грудня 2021 року.

"Перелік товарів, що мають суттєву соціальну значущість, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 року №341, доповнити абзацами такого змісту: "Батон" та "Олія соняшникова", - зазначено у постанові.

Крім того, максимальну роздрібну націнку на хліб житньо-пшеничний та батон встановлено на рівні понад 10% від оптово-відпускної ціни з урахуванням рекламних, маркетингових, логістичних послуг, послуг із підготовки, обробки, упаковки, інших послуг, пов'язаних із реалізацією кінцевого споживача.

Це регулювання впроваджено на період дії карантину, спричиненого пандемією COVID-19.

Відповідно до чинної нині постанови Кабміну №341 від 22 квітня 2020 року, обов'язковому декларуванню зростання цін на продукти харчування підлягають товари, які мають суттєву соціальну значимість. До них належать крупа гречана, цукор-пісок, борошно пшеничне вищого гатунку та вермішель із нього, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, тушка куряча, вода мінеральна негазована та масло вершкове жирністю 7%.

Суб'єкт господарювання зобов'язаний повідомляти Держпродспоживслужбі про підвищення ціни на зазначені продукти харчування понад 15% за 30 днів до початку застосування нової ціни, за 14 днів у разі підвищення на 10-15% і за три дні у разі підвищення на 5-10%.

Теги: #ціни #продукти #хліб #кабмін
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