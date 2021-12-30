Заощадження українців у III кв.-2021 зросли на 9,4 млрд грн - Держстат

Доходи населення України в липні-вересні 2021 року становили 1221,8 млрд грн, витрати - 1212,4 млрд грн, заощадження українців зросли на 9,4 млрд грн, повідомила Державна служба статистики в четвер.

За даними Держстату, в третьому кварталі 2021 року номінальні доходи населення зросли на 18,7% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Згідно з повідомленням, реальні наявні доходи населення визначені з урахуванням цінового чинника, в липні-вересні 2021 року збільшилися на 18% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Реальний дохід із розрахунку на одну людину становить 23325 грн, що на 18,8% більше, ніж у третьому кварталі 2020 року. Витрати населення за цей період збільшилися на 21,4%.