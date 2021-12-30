Мінекономіки змінило умови проведення аукціонів із приватизації спиртової галузі

Міністерство економіки ініціювало внесення до умов приватизації активів держпідприємства "Укрспирт" зобов'язання про погашення покупцем частини кредиторської заборгованості в розмірі його балансової вартості, еквівалентної стартовій ціні активу, написав в. о. директора ДП Сергій Блескун у Facebook.

"Міністерство економіки ініціювало внесення до умов продажу зобов’язання про погашення частини кредиторської заборгованості підприємства у розмірі балансової вартості активу, який він купляє (фактично це є стартова ціна)", - повідомив він.

Як зазначив Блескун, зміну умов приватизації активів спиртової галузі передбачає закон №1914-IX про збалансованість бюджетних надходжень (раніше - "ресурсний" законопроект №5600), що набуває чинності з 1 січня 2022 року.

За даними в.о. директора ДП, на сьогодні загальна балансова вартість заводів "Укрспирту" становить близько 450 млн грн, цього вистачає для розрахунку з усіма боргами.

"На сьогодні проведено 29 із 41 аукціону, і за 22 об’єкти інвестори вже перерахували кошти у бюджет країни розміром майже 1,5 млрд грн", - підсумував керівник "Укрспирту".

Як повідомлялося з посиланням на нардепа Ніну Южаніну (фракція "Європейська солідарність"), підприємства, що перебувають у структурі "Укрспирту", не могли бути приватизовані до завершення судових спорів навколо їхньої потенційної податкової заборгованості на загальну суму 160 млн грн.

"Розглядали питання спиртозаводів, що перебувають у структурі ДП "Укрспирт". Вони не можуть приватизовуватися, оскільки мають податковий борг, тому їхнє майно перебуває в податковій заставі. Підтверджена сума такої заборгованості становить 20 млн грн, а потенційна (щодо якої тривають судові спори) - близько 160 млн", - написала вона у Facebook у вересні 2021 року.

Южаніна зазначила, що приватизація цих спиртових активів буде можлива тільки в разі погашення їхніх боргів новими власниками.

Приватизація спиртової галузі передбачає продаж Фондом держмайна 41 спиртозаводу ДП "Укрспирт" і ще 37 заводів, об'єднаних у концерн "Укрспирт". Загалом передбачається залучити близько 2 млрд грн. При цьому в 2020 році сума продажу активів на 20 аукціонах становила 1,26 млрд грн.