Тимошенко вимагає від уряду не допустити зростання цін на базові продукти харчування

Високі тарифи на електроенергію для підприємств змушують бізнес підвищувати ціни на товари або закривати виробництва, через що незабаром подорожчають базові харчові продукти (молоко, м'ясо та хліб), тому уряд має терміново ухвалити рішення, яке дасть змогу захистити людей від зростання цін на найнеобхідніше та підтримати виробників.

Відповідну заяву зробила народний депутат, лідерка політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook у середу.

"Сталося те, про що останні кілька місяців я попереджала владу. Шалені ціни на енергоносії поставили бізнес перед вибором – встановлювати непосильні для людей ціни на свою продукцію чи зупиняти виробництво. Сьогодні на сполох б'ють уже цілі асоціації харчовиків", - написала нардеп.

Вона обурилася діями влади у цьому питанні та попередила, що "ігнорування проблеми перетворить її на катастрофу".

"Уряд має терміново – ще до нового року – зібратися на екстрене засідання й ухвалити рішення, які захистять людей від зростання цін на найнеобхідніше та підтримають виробників", – переконана Тимошенко.

За її словами, ситуація "потребує термінових професійних дій, а нехтування проблемами людей є неприпустимим".

"Не впоралися із закупівлею газу – то хоча б хліб вбережіть від подорожчання. Не вмієте самі – запитайте тих, хто знає як. А краще просто визнайте профнепридатність та напишіть заяви про відставку. Досить уже людям розплачуватися за ваше дилетантство. І не після свят, а ще до Нового року", – підсумувала нардеп.