Мінекономіки прогнозує зростання ВВП у 2022 році 3,6% - перший віце-прем'єр

Міністерство економіки України відкоригувало прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни на 2022 рік у бік більшої стриманості – 3,6% проти початкового прогнозу 3,8% наприкінці травня, повідомила перший віце-прем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко.

"Здебільшого це пов'язано з новими викликами через продовження коронавірусних обмежень. Міністерство очікувало, що обмеження для економіки буде знято раніше, але виявлення нових випадків та чергові хвилі COVID-19 свідчать про те, що підприємствам може знадобитися більше часу, щоб адаптуватися до нових умов", – пояснила Свириденко, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, прогноз інфляції залишається незмінним. Глава Мінекономіки нагадала, що Національний банк України вже вжив низку заходів, щоб повернути інфляцію у допустимі межі. "Ціль Нацбанку - це 5%, плюс-мінус 1%. Відповідно, за його розрахунками, вже в другій половині наступного року ми зможемо досягти такого показника", - зазначила перший віце-прем'єр.

Вона повідомила, що за підсумками 2021 року в України буде найвищий доларовий ВВП за всю історію – майже $200 млрд. "Коли президент прийшов до влади, то доларовий ВВП країни становив лише $131 млрд. За великим рахунком, за п'ять років каденції президента ми можемо досягти зростання ВВП майже вдвічі", – заявила Свириденко.

Відповідаючи на запитання щодо координації економічного блоку уряду та Нацбанку, перший віце-прем'єр заявила, що завдання координації економічної політики – забезпечення макроекономічної стабільності та інтенсивне зростання.

"Згідно з українським законодавством, Національний банк України є незалежним регулятором. Він відповідає за стабільність банківської системи. Але жоден державний орган не може жити сам по собі, без співпраці з основними партнерами та урядом", - зазначила Свириденко.

Як приклад позитивної співпраці вона назвала нещодавно проведену велику нараду з українськими банками за участю голови Національного банку, "де ми домовилися про активізацію кредитування банками економіки наших підприємств".

Перший віце-прем'єр додала, що, крім Нацбанку та Мінфіну, головними партнерами Мінекономіки виступають також три парламентських комітети – з питань економічного розвитку, фінансової та податкової політики і бюджетний, "оскільки лише за їх підтримки ми можемо робити необхідні зміни до законодавства, які дадуть змогу прискорити зростання економіки загалом".

Серед пріоритетів у роботі Мінекономіки Свириденко виділила три: розвиток малого та середнього бізнесу, зростання ВВП та активізацію міжнародної торгівлі.

Як повідомлялося, у 2020 році ВВП України знизився на 4% після чотирьох років зростання: у 2019 році – на 3,2%, роком раніше – на 3,4%, а у 2017 та 2016 рр. – відповідно на 2,5% та 2,4%. Перед цим було зафіксовано спад на 9,8% у 2015 році та на 6,6% – у 2014 році.

Уряд України очікував за підсумками поточного року відновлення економіки на 4,1%, тоді як Нацбанк України у жовтні погіршив свій прогноз із 3,8% до 3,1%. Однак у центробанку зазначили, що показник може бути нижчим.

За оцінками голови ради НБУ Богдана Данилишина, за підсумками дев'яти місяців цього року ВВП України збільшився на 2,2%.