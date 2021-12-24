"Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову поворотну фіндопомогу у розмірі 600 млн грн на 1 рік

НАЕК "Енергоатом" може надати ДП "Укрвугілля" безвідсоткову фінансову допомогу у розмірі 600 млн грн із терміном повернення до 22 грудня 2022 року.

Відповідне рішення закріплено протокольним дорученням Кабінету Міністрів від 15 грудня, текст якого має у своєму розпорядженні "Енергореформа".

Згідно з протокольним дорученням, ціллю таких дій є безперебійне постачання вугільної продукції тепловій генерації.

Як повідомлялося, на засіданні уряду 23 грудня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що найближчим часом буде запропоновано на розгляд уряду питання про внесення змін до фінансового плану НАЕК "Енергоатом", щоб можна було виконати раніше надане протокольне доручення Кабміну щодо спрямування компанією коштів на заробітні плати гірникам.

Запитання щодо стадії виконання такого доручення поставив на засіданні уряду голова Федерації профспілок України Григорій Осовий.

На попередніх засіданнях уряду, які транслювалися онлайн, питання залучення "Енергоатому" до погашення боргів із зарплати гірникам не розглядалося.